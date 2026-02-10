Torsten Müller übernimmt Marketing und Vertrieb bei der youvestor AG

Der Aufsichtsrat der Frankfurter youvestor AG hat Torsten Müller zum 01.01.2026 in den Vorstand berufen. Müller übernimmt die Funktion des Vorstandssprechers und verantwortet künftig vor allem die Ressorts Marketing und Vertrieb.

Müller blickt auf rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Bankenbranche zurück. Anschließend war er 7,5 Jahre als Vorstand der Ökoworld AG tätig. In dieser Zeit prägte er die Entwicklung der Unternehmensgruppe maßgeblich und verantwortete neben Marketing und Vertrieb auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Portfoliomanagement, Nachhaltigkeitsresearch sowie IT.

Unternehmensgründer Roman Hoffmann verweist auf die Entwicklung seines neuen Vorstandskollegen: „Wir sind schon vor einigen Jahren auf die außergewöhnlich positive Entwicklung der Ökoworld-Gruppe unter der Verantwortung von Torsten Müller aufmerksam geworden. Sowohl der Versicherungsmakler als auch die Luxemburger Fondsgesellschaft hat durch ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum verbunden mit einem klaren Alleinstellungsmerkmal in der Branche überzeugt. Wir sind daher sehr froh, Torsten Müller als Vorstand der youvestor AG gewonnen zu haben.“

Fokus auf Wachstum und Vertriebspartnerschaften

Youvestor bietet über seine Plattform derzeit sechs digitale, bankenunabhängige Anlagestrategien an. Diese sind ausgabeaufschlagfrei konzipiert und richten sich insbesondere an Versicherungen und Versicherungsmakler, die ihren Kunden neben klassischen Versicherungsprodukten eine strukturierte Kapitalanlage ermöglichen möchten.

Im Mittelpunkt steht dabei die Zusammenarbeit mit Vermittlern, die ihren Kundinnen und Kunden eine einfache und professionelle Lösung für die Geldanlage anbieten wollen. Die Strategien lassen sich ohne hohen administrativen Aufwand integrieren und sind mit einem Vergütungsmodell für die Vermittler verbunden.

Besonders stark nachgefragt werden die Angebote von Beratern nach §34d der Gewerbeordnung. Diese haben bislang häufig nur begrenzte Möglichkeiten, attraktive Kapitalanlageprodukte neben Vorsorgelösungen zu vermitteln. In der Praxis führt dies nicht selten dazu, dass ablaufende Gelder aus Lebens- und Rentenversicherungen an Wettbewerber abfließen.

Ausbau strategischer Kooperationen geplant

Nach Unternehmensangaben setzen bereits heute mehrere namhafte Versicherungsgesellschaften auf die Produktlösung der youvestor AG. Zudem wurde das Unternehmen mehrfach von unabhängigen Stellen für seine Produkte und Services ausgezeichnet.

Vor diesem Hintergrund soll der Ausbau strategischer Partnerschaften vorangetrieben werden, um Reichweite und Wachstum weiter zu erhöhen. Torsten Müller formuliert dafür klare Leitlinien: „Wir wollen unseren Fokus insbesondere auf drei wesentliche Aspekte konzentrieren, die wir konsequent im Sinne der Vermittler, Kunden und Aktionäre voranbringen werden: Wachstum, Innovationen und Attraktivität. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern werden wir die Erfolgsgeschichte der youvestor AG nochmal beschleunigen. Kommunikation wird dabei eine wichtige Rolle einnehmen.“