Multi-Alternatives ELTIF: Neue Perspektiven für die Portfoliostabilität

Breite Diversifikation – das Fundament moderner Portfolios

Der JPMorgan ELTIF – Multi-Alternatives Fund von J.P. Morgan Asset Management ermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu einer global diversifizierten Auswahl alternativer Anlageklassen. Das Portfolio investiert in über 1.000 Private-Market-Investments weltweit und deckt mehr als 15 Teilsektoren ab – darunter Transport, Infrastruktur, Immobilien, Private Debt und Private Equity. Privatanleger erhalten so Zugang zu bestehenden, erfolgreichen institutionellen Investments mit breiter Streuung. Dies sorgt für eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Aktien und Anleihen und kann so das Risiko-Ertrags-Profil eines Depots nachhaltig verbessern.

Aktives Management als Schlüssel zum Erfolg

Gerade im Bereich alternativer Anlagen ist ein professionelles, aktives Management unerlässlich. Das erfahrene Investmentteam von J.P. Morgan Asset Management steuert die Allokation dynamisch zwischen den verschiedenen Anlageklassen, um Chancen zu nutzen und das Portfolio laufend an die Marktbedingungen anzupassen. So profitieren Anleger von der Expertise eines globalen Teams mit über 400 Spezialisten und der Möglichkeit, an den laufenden Erträgen und der Liquidität bestehender Portfolios zu partizipieren.

Evergreen-Struktur: Flexibilität trifft Langfristigkeit

Der Multi-Alternatives ELTIF ist als Evergreen-Fonds konzipiert – ohne feste Laufzeit. Die Kündigung kann nach vier Jahren vierteljährlich mit einer 12-monatigen Frist erfolgen. Damit wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen langfristiger Stabilität und Flexibilität geschaffen.

Managerkompetenz als Erfolgsfaktor

Die Komplexität alternativer Anlagen erfordert erfahrene Manager mit nachweislicher Expertise. J.P. Morgan Asset Management ist seit 60 Jahren im Segment „Alternatives“ aktiv. Das Team hinter dem Multi-Alternatives ELTIF betreut mehr als 800 institutionelle Kunden weltweit. Die Auswahl und Steuerung der Investments erfolgt nach strengen Kriterien, um sowohl Chancen als auch Risiken lang- und kurzfristig optimal zu managen.

Ein Baustein für die Zukunft

So kann der Multi-Alternatives ELTIF als ein zukunftsweisender Baustein für die moderne Portfoliostruktur genutzt werden. Durch die Kombination verschiedener alternativer Anlageklassen in einem aktiv gemanagten Portfolio können Anleger die Vorteile von Diversifikation, Stabilität und Renditepotenzial gezielt nutzen.

Der Multi-Alternatives ELTIF ist bereits bei mehreren Depotbanken gelistet und über Kooperationspartner für Vertriebspartner verfügbar. Von Cash wurde er im letzten Herbst mit dem Financial Advisors Award ausgezeichnet. Die Jury lobte nicht nur die transparente Kostenstruktur des innovativen und breit diversifizierten Multi-Alternatives ELTIFs. Positiv bewertet wurde zudem, dass die endkundenorientierten Vertriebsunterlagen das Thema Private Markets einem breiten Publikum zugänglich machen. Auch bei den Sope Awards wurde der Multi-Alternatives ELTIF gewürdigt. Hervorgehoben wurde von dem Analysehaus die erstklassige Plattform im Bereich Private Markets und der breite Zugang zu einem global diversifizierten, aktiv gemanagten Portfolio.