„Infrastruktur gehört in jedes Portfolio“

Welche Rolle spielen ELTIFs für Swiss Life Asset Managers?

Rauh: Wir sind überzeugt, dass Infrastruktur in jedes Portfolio gehört, auch in das von Privatanlegern. ELTIFs eröffnen ihnen einen Zugang zu Private Markets in institutioneller Qualität und ermöglichen Investitionen in illiquide Assetklassen, ohne das Kapital dauerhaft vollständig zu binden. Die semiliquide Struktur erlaubt es, Positionen über die Zeit zu erhöhen oder zu reduzieren. ELTIFs leisten einen Beitrag zur Demokratisierung von Investitionen, was auch ein zentraler strategischer Fokus von Swiss Life Asset Managers ist. Durch ELTIFs können wir zusätzliche Investorenklassen mit Anlagelösungen zu versorgen.

Warum ist Infrastruktur als Assetklasse für langfristige Anlagen besonders geeignet?

Rauh: Bei Infrastruktur handelt es sich um eine essenzielle Assetklasse für Gesellschaft und Wirtschaft. Daher ist sie häufig staatlich reguliert und somit durch hohe Eintrittsbarrieren gekennzeichnet. Dies führt zu stabiler Nachfrage, planbaren, langfristigen Cashflows, meist mit Inflationsanbindung, sowie zu geringer Korrelation mit anderen Assetklassen. Hinzu kommt: Infrastruktur ist langfristig, aber nicht statisch. Strukturwandel und Technologie schaffen neue Bedarfe, etwa Rechenzentren als heutige Basisinfrastruktur.

Wie ist die Infrastrukturplattform von Swiss Life Asset Managers aufgestellt?

Rauh: Infrastruktur ist ein zentraler Pfeiler unserer Wachstumsstrategie mit dem Ziel, im Bereich Private Markets zu den führenden Anbietern in Europa zu zählen. Aktuell verwalten wir rund 12 Milliarden Euro an Infrastrukturinvestitionen.

Die größte Besonderheit: Wer mit Swiss Life Asset Managers investiert, investiert immer gemeinsam mit der Swiss Life, einer der größten Lebensversicherungen Europas, und zwar zu denselben Konditionen. Es existiert also eine übergreifende Interessengleichheit, die mit einem ausgeprägten Fokus auf Risikomanagement einher geht.

Was ist die Strategie des Privado Infrastructure ELTIF?

Rauh: Privado eröffnet Privatanlegern in Europa sowie qualifizierten Anlegern in der Schweiz den Zugang zu einem langfristig ausgerichteten InfrastrukturPortfolio in institutioneller Qualität. Wie erwähnt ist ein zentraler Fokus unserer Strategie die Demokratisierung von Investitionen. Aus diesem Grund verfügt der Privado über eine niedrige Einstiegsschwelle mit monatlicher Zeichnung ab 1.000 Euro und quartalsweiser Rückgabemöglichkeit mit nur ca. 40 Tagen Vorankündigung.

Unser Investitionsansatz ist bewusst defensiv und cashfloworientiert, mit Schwerpunkt auf operativen BrownfieldAssets, die stabile, häufig inflationsgeschützte Erträge generieren. Jede Investition muss zur Fondsstrategie passen, wobei unser Fokus auf direkten CoreInvestitionen in den Kernsektoren Transport und Verkehr, Energie und erneuerbare Energie, Versorgung, soziale Infrastruktur sowie Kommunikation liegt, ergänzt durch wachstumsorientierte Anlagen. Zur weiteren Diversifikation investieren wir zudem in ausgewählte Fonds. So können wir unseren Anlegern trotz defensiver Ausrichtung eine attraktive Zielrendite anbieten.