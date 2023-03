Blau direkt heizt Firmenräume und lädt Autos energieautark mittels Photovoltaik

Die Installation der Photovoltaikanlage auf dem Firmengebäude des Infrastrukturdienstleisters blau direkt ist abgeschlossen. Das Thema Nachhaltigkeit ist relevanter denn je, im gesellschaftlichen und politischen Kontext nimmt es seit Jahren einen enormen Stellenwert ein. Nachhaltigkeit, Re- und Upcycling sowie Energieeffizienz stehen auch bei den Umbaumaßnahmen des Firmengebäudes des Infrastrukturdienstleisters blau direkt im Fokus.

Seit dem Umzug 2016 in das neue Firmengebäude wurden kontinuierlich Renovierungen zur

Modernisierung im Hinblick auf Nachhaltigkeit veranlasst und durchgeführt. Das Gesamtprojekt

umfasst energetische Sanierungsmaßnahmen, Optimierungen des Innenausbaus im Bestand und eine

komplette Dacherneuerung. Mit dem modern gedämmten Dach können beispielsweise zukünftig

Heizkosten gespart werden. Die alten 2-fach verglasten Fenster wurden durch 3-fach verglaste Fenster

erneuert.

Neben der Planung eines neuen begrünten Innenhofs im oberen Stockwerk als Erholungsbereich für

die Mitarbeiter:innen, wurde nun die Photovoltaikanlage installiert. Insgesamt wurden auf dem neu

gedämmten Dach 849 Solarpanels montiert, das entspricht einer Fläche von rund 1700 Quadratmetern.

Jede Solarzelle kann dabei 415 Watt Leistung erbringen, sodass sich eine Gesamtleistung von 352

Kilowattpeak ergibt. Dieser eigens erzeugte Strom soll dann genutzt werden, um zum Beispiel die

Wärmepumpen zu betreiben, über die die Fußbodenheizung beheizt werden soll. Zudem können zehn

Ladesäulen für E-Autos betrieben werden.

Weitere Umbauten, die auf die Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Nutzung einzahlen, sind

beispielsweise das Recycling der alten Ölheizung, die durch die Fußbodenheizung ersetzt wurde. Die

Tanks der Öl-Heizung werden umweltfreundlich gereinigt und sollen dann als Regenwasserspeicher

genutzt werden. Das Regenwasser vom Dach wird somit im umfunktionierten Öltank aufgefangen und

soll unter anderem für die Toilettenbenutzung im ersten Stock genutzt werden sowie zur Bewässerung

der Pflanzen im und am Firmengebäude von blau direkt.

“Wir freuen uns, dass wir mit der Installation unserer Photovoltaikanlage im Rahmen unserer

zukunftsfähigen Modernisierung des Firmengebäudes, unseren Zielen in Bezug auf Nachhaltigkeit und

ressourcenschonende Nutzung ein Stück näher gekommen sind“, so Lars Drückhammer, CEO bei blau

direkt. „Zwar arbeiten wir bereits seit 2019 am Standort mit Ökostrom, mit der Inbetriebnahme der

Photovoltaikanlage werden wir in Zukunft aber vor allem unabhängiger von externen Stromlieferanten

sein und uns in den Sommermonaten zu großen Teilen selbst versorgen können – ein weiterer

sichtbarer und messbarer Beleg, dass wir unserer Verantwortung nachkommen und unseren Beitrag

zum großen Ganzen leisten“, ergänzt Lars Drückhammer.