Börsen 2024: Stimmungsumschwung eröffnet große Chancen

Börseninvestor Ulrich Müller sieht mit Blick auf das junge Jahr große Chancen auf dem Aktienmarkt und bündelt fünf aussichtsreiche Aktien in einem kostenlosen Whitepaper für Privatanleger.

„Obwohl die öffentliche Meinung noch immer durch Krisen geprägt ist, blickt der Kapitalmarkt längst nach vorne. Anleger sollten diese Chance nicht vorbeiziehen lassen“, so der Gründer der Ulrich Müller Wealth Academy.

Während Privatanleger oftmals den neuesten Trends hinterherlaufen und sich derzeit vieles um die Chancen der Künstlichen Intelligenz drehe, verfolgt Müller einen anderen Ansatz und setzt auf solide Aktien, die 2023 wenig im Fokus standen.

Auswahl konservativer Titel für Stabilität und Wachstum

Die Überlegung von Müller ist, dass die Märkte am Anfang einer neuen Aufwärtsbewegung noch stark von Unsicherheit geprägt sind und es bei Aktien, die bereits eine gewisse positive Entwicklung gezeigt haben, auch kurzfristige Rückschläge geben kann. Derartige Schwankungen würden Privatanleger oftmals verunsichern und letztlich von aussichtsreichen Investments abhalten. Aus diesem Grund bespricht der Finanzexperte in seinem aktuellen Whitepaper die eher konservativen Titel Coca-Cola, Disney, Johnson & Johnson, Nike und PayPal und setzt damit bewusst auf Aktien, mit denen Investoren 2024 ruhig schlafen können.

Auf attraktive Renditen müssten Privatanleger trotz der konservativen Aktienauswahl nicht verzichten, glaubt der langjährige Profi-Anleger: „Wenn die Stimmung am Markt dreht, werden gerade vernachlässigte Aktien wieder interessant. Zugleich weisen diese Titel ein viel geringeres Rückschlags-Potenzial auf, als Aktien, die in den vergangenen Wochen bereits hohe Gewinne eingefahren haben. Für Privatanleger, die Chancen wahrnehmen wollen, ohne zu große Risiken einzugehen, bietet unser Whitepaper eine spannende Auswahl“, sagt Müller.

Potenzial für attraktive Renditen trotz konservativer Auswahl

Das Whitepaper beleuchtet die Geschäftsmodelle der fünf genannten US-Standardwerte und geht auch auf aktuelle Risikofaktoren ein. Etwa steht die Aktie von Disney noch immer unter dem Eindruck des Autorenstreiks in Hollywood sowie der Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung des Konzerns seitens konservativer US-Politiker. Bei Johnson & Johnson trübten zuletzt Rechtsstreitigkeiten die Stimmung. Für Müller sind diese vermeintlichen Risikofaktoren allerdings alles andere als Kauf-Hemmnisse: „Wenn das Pendel beginnt, von der Depression in Richtung Euphorie zu schwingen, können Anleger gerade mit den Verlierern von gestern Renditen erzielen. Da alle Werte unseres Whitepapers mit soliden Geschäftsmodellen und einer gehörigen Portion Zukunft punkten, bieten sie gerade zu Anfang des vielversprechenden Börsenjahres 2024 ein außerordentliches Chance-Risiko-Profil“, betont Müller.