Neuer Green Bond Fonds für LV-Kunden

Der Zurich Global Green Bond Fonds ist zunächst für Zurich Kunden in den Ländern Deutschland und Italien verfügbar, weitere Märkte werden folgen. Green Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse (oder ein äquivalenter Betrag) ausschließlich zur Finanzierung oder Refinanzierung geeigneter grüner Projekte verwendet wird.

In Deutschland wird der Zurich Global Green Bond den Lebensversicherungskunden über die gemanagten Depotmodelle ESG in der Fondspolice zugänglich gemacht. Diese Depotmodelle enthalten ein speziell auf nachhaltige Investments ausgerichtetes Angebot.

Björn Bohnhoff, Vorstand Leben der Zurich Gruppe in Deutschland, erläutert: „Als einer der führenden Fondspolicen-Anbieter in Deutschland bieten wir unseren Kunden bereits ein breites Spektrum an Investmentlösungen für ihre Altersvorsorge mit Nachhaltigkeitsmerkmalen an. Nachhaltigkeit ist für uns als Lebensversicherer seit langem ein zentrales Anliegen. Wenn wir den Klimawandel als strukturelle Herausforderung ernst nehmen, müssen wir den Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaften durch gezielte Investments fördern. Das bedeutet durch unsere Investmententscheidungen einen präventiven Beitrag zu leisten. Mit der Einführung des Zurich Global Green Bond Fonds machen wir unser Angebot noch umfassender und eröffnen unseren Kunden weitere Möglichkeiten, mit ihren Investitionen Positives zu bewirken.“

Der Fonds wird von Alban de Faÿ, Head of Fixed Income Sustainable & Responsible Investment process bei Amundi, und Daniela Montezuma, Fondsmanagerin bei Amundi, gemanagt. Die Anlagestrategie investiert in Green Bonds von Unternehmen sowie staatlicher und supranationaler Emittenten, mit denen umweltfreundliche Projekte finanziert werden. Diese Projekte können erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verschmutzungsprävention und -kontrolle, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Erhaltung der terrestrischen und marinen Artenvielfalt und umweltfreundliche Gebäude umfassen. Der wichtigste Nachhaltigkeitsindikator zur Bewertung der Umweltauswirkungen ist die Menge der vermiedenen Treibhausgasemissionen, gemessen in metrischen Tonnen vermiedenen CO 2 -Äquivalents (tCO 2 e). Mindestens 90 Prozent der Vermögenswerte des Fonds werden in Green Bonds investiert, wobei der Fonds auch in Social und Sustainability Bonds investieren kann. Durch einen aktiven Managementansatz strebt der Fonds an, eine bessere Rendite als der Bloomberg MSCI Global Green Bond Index zu erzielen.

Der Fonds investiert in Green Bonds, die mit den Green Bond Principles übereinstimmen, welche die geeigneten grünen Projekte definieren und Richtlinien und Empfehlungen zur Sicherung der Integrität des Marktes festlegen. Zurichs Investmentansatz und Expertise im Impact Investing spiegeln sich in den Anlagerichtlinien des Fonds wider. Das Portfolio wird von Zurich und Amundi überwacht. Zudem wird ein jährlicher Impact Bericht für den Fonds veröffentlicht.

„Zurich ist einer der Pioniere auf dem Markt für Green-Bonds und ein führender Investor mit eigenen Investitionen in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar. Wir freuen uns, unsere jahrzehntelange Erfahrung im institutionellen Bereich unseren Kunden im Lebensversicherungs- und fondsgebundenen Bereich global zur Verfügung stellen zu können“, erklärt Sergii Medynskyi, Head of Investment Solutions bei der Zurich Insurance Group.

„Der Green-Bond-Markt, der Ende April 2025 ein ausstehendes Emissionsvolumen von 2,3 Billionen Euro erreichte, ist in den letzten Jahren stetig gewachsen“, erklärt Alban de Faÿ, Head of Fixed Income Sustainable & Responsible Investment process bei Amundi. „Dies zeigt, dass Green Bonds geeignete Instrumente sind, um die aktuellen Klimaherausforderungen anzugehen. Amundi ist stolz darauf, seine Expertise zu teilen und eine neue Kooperation mit einem renommierten Unternehmen wie der Zurich Versicherung einzugehen, um die starke Nachfrage der Anleger nach dieser Art von Lösungen zu befriedigen.“