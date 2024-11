Bridge ITS expandiert nach Österreich

Die Chance dafür habe sich durch ein Kooperationsabkommen mit dem Transaktionsdienstleister Arisecur ergeben, vergleichbar mit einem Maklerpool in Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Bridge – mit seiner IT-Plattform „bridge“ für Versicherer und Maklerpools – unternimmt mit dem Markteintritt in Österreich nach Tschechien und der Schweiz einen weiteren Schritt ins europäische Ausland.

„Der Versicherungsmarkt in Österreich ist für unsere Expansionsstrategie ideal“, so Bridge-COO Oskar Hallier. Zwar sei „bridge“ bereits heute mehrsprachig ausgelegt. Wir hoffen jedoch, durch die Kooperation mit Arisecur unser Angebot in einem neuen und damit anspruchsvollen Umfeld weiter optimieren zu lernen.“