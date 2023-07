BTS: Vorstände übernehmen zusätzliche Posten ab 1. Oktober

Die BTS Finance Group ordnet ihre personelle Führungsstruktur und die ihrer Tochtergesellschaften Formaxx, Mayflower Capital und Definet neu. Was sich im Einzelnen ändert.

Die Vorstände Jens Kolmsee, Lars Breustedt und Jörg Röckinghausen werden mit zusätzlichen Vorstandsposten innerhalb der Gruppe betraut. Damit soll eine engere Verzahnung zwischen den Gesellschaften hergestellt werden, insbesondere mit Definet. Die Neuerungen gelten ab 1. Oktober.

Formaxx-Vertriebsvorstand Breustedt wird an der Seite von Kolmsee zum Vorstandsvorsitzenden befördert. Zudem übernimmt er bei Definet in der gleichen Rolle ein Vorstandsmandat und rückt wie auch Röckinghausen zusätzlich neu in den Vorstand der Mutter-Gesellschaft BTS ein.

Nach Ausscheiden des bisherigen Definet-Vertriebsvorstandes Mathias Horn wird Definet wie auch die BTS-Mutter somit vom Vorstandstrio Breustedt, Kolmsee, Röckinghausen geführt. Horn scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. Oktober aus der Definet aus.

Definet-Vorstand Röckinghausen übernimmt außerdem einen Vorstandssitz bei Mayflower Capital, neben dem bisherigen Vorstand Kolmsee. Er wird dort die Bereiche Vertriebsförderung, Marketing und Akademie verantworten. Der Mayflower-Vertrieb obliegt weiterhin Sales Director Yörk Stadtfeld.