Cash. Analyse „Top Versicherung“: DOMCURA Einfamilienhausversicherung

Das Fazit der Cash.-Analyse Top-Versicherung powered by G.U.B. zum Einfamilienhaustarif der DOMCURA :

„Die DOMCURA AG ist als Assekuradeur seit über 40 Jahren in der Gebäudeversicherung aktiv, hat dort ihren Schwerpunkt und verfügt über entsprechend ausgeprägte Erfahrungen in diesem Segment. Im Rahmen ihres Einfamilienhauskonzepts arbeitet DOMCURA mit sieben Versicherungsgesellschaften als Risikoträger zusammen und hat ein einheitliches Tarifwerk entwickelt, das mit vier Leistungsstufen und fünf zusätzlichen Bausteinen sowie zwei daran anknüpfenden Optionen eine vielfältige Gestaltung des Versicherungsschutzes gemäß den individuellen Bedürfnissen und finanziellen Ressourcen ermöglicht. Insbesondere der „Exklusiv-Schutz“, der die Leistungsstufe „Top-Schutz“ und alle Zusatzbausteine enthält, bietet einen sehr weitreichenden Versicherungsschutz für das Eigenheim. Cash. Analyse powered by G.U.B. stuft den Tarif somit als Top-Versicherung ein.“

Lesen Sie hier die vollständige Cash. Analyse powered by G.U.B. einschließlich Interview mit Horst-Ulrich Stolzenberg, Vorstand Vertrieb und Marketing der DOMCURA AG: