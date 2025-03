Cash. EXKLUSIV – Berufsunfähigkeit: „Eine zeitgemäße Perspektive“

Wann genau ist ein Schüler berufsunfähig?

Göhner: Bei Schülern gilt die Schulausbildung als ausgeübter Beruf. Darunter wird die Teilnahme am regulären Unterricht an einer allgemeinbildenden Schule verstanden – ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Kann ein Kind aufgrund von Unfall oder Krankheit dauerhaft nicht mehr an der Schulausbildung teilnehmen, gilt es als berufsunfähig. Entsprechendes gilt für Studenten und Auszubildende.

Warum empfehlen Sie in der Beratung zur Schüler-BU aktuell den Aspekt der Absicherung der Eltern in den Fokus zu rücken?

Göhner: Das ist finanziell gesehen ein sehr wichtiger Aspekt, der in der Vergangenheit im Rahmen einer Beratung zwar oft auch anklang, aber selten in den Vordergrund gerückt wurde. Natürlich bleiben die möglichen Beitragsvorteile für Schüler als versicherte Personen ein wichtiges Argument für den frühen Abschluss einer BU-Versicherung, aber das ist eben nur das „Nice-to-have“. Im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung sollten auch die möglichen finanziellen Folgen für die Eltern und damit für die ganze Familie eine wesentliche Rolle spielen. Die Stuttgarter wirft hier eine neue Perspektive auf die Absicherung, die sehr zeitgemäß den Kundenbedarf aufgreift. So wird auch die umfassende Leistungsstärke einer Schüler-BU in der Beratung deutlich.

Welches Produktkonzept bietet die Stuttgarter in diesem Segment an?

Göhner: Wichtig ist bei der frühen Absicherung, dass das Produkt nicht nur in jungen Jahren, sondern auch wirklich für das ganze Berufsleben tragfähig ist. Wir haben daher unter anderem das Konzept easilife entwickelt. Es enthält eine attraktive Nachversicherungsgarantie, die zum Beispiel unter anderem zum Ausbildungs- oder Studienbeginn greift und eine Berufswechseloption ohne Gesundheitsprüfung in den ersten zehn Jahren enthält. Dazu kommen viele weitere Vorteile. Aktuell zum Jahresbeginn hat Die Stuttgarter die BU PLUS-Tarife außerdem noch einmal optimiert und überzeugt vor allem bei Gymnasiasten beider Sekundarstufen und zahlreichen Angestellten- und Akademikerberufen im Preis.

Wie unterstützen Sie Vermittelnde bei der Beratung von Eltern?

Göhner: Wir haben eine neue BU-Kampagne gestartet, die die wichtigsten Argumente für Eltern als Entscheider verständlich aufbereitet. Vermittlerinnen und Vermittler können über unsere Landingpage verschiedene Inhalte herunterladen und diese lizenzfrei für Social-Media-Beiträge nutzen und teilen. Die zentralen Punkte haben wir in einer Kurzpräsentation zur Beratung und Sensibilisierung der Kunden zum Download zusammengestellt (siehe QR-Code). In unseren Vermittlerinformationen sprechen wir über die Top- Produktqualität und weitere Verbesserungen im Pricing. Zudem haben wir zwei emotionale Filme produziert. Sie können in Präsentationen eingesetzt werden und an Kunden verschickt oder über Social-Media geteilt werden. Sprechen Sie uns an! Unsere Maklerbetreuer stehen Ihnen gern für weitere Fragen zur Verfügung.

