Christian Buschkotte wechselt in den Vorstand der Ammerländer Versicherung

Bei der Ammerländer Versicherung steht im kommenden Jahr ein Vorstandswechsel ins Haus. Gerold Saathoff, seit 2007 Vorstandsmitglied, wird sich zum 31. März 2025 in den verdienten Ruhestand verabschieden. Sein Nachfolger steht fest. In seiner jüngsten Sitzung bestellte der Aufsichtsrat der Ammerländer Versicherung Christian Buschkotte als neuen Vorstand. Vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin soll der 53-Jährige im kommenden Jahr sein neues Amt übernehmen. In seiner neuen Rolle wird Christian Buschkotte den Vorstand gemeinsam mit Christine Lühr-Boekhoff und dem Vorstandsvorsitzenden Axel Eilers bilden.

Buschkotte ist Versicherungsbetriebswirt und seit 30 Jahren in der Branche – davon 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen – tätig. Im Provinzial-Konzern ist er seit 2019 Generalbevollmächtigter des Digitalversicherers andsafe AG, den er maßgeblich mit aufgebaut und geleitet hat. Zudem hat er jüngst die Marke HFK1676 erfolgreich an den Maklermarkt gebracht. Damit verfüge Buschkotte über eine ausgeprägte Expertise in den relevanten Geschäftsfeldern der Ammerländer Versicherung, teilte der Versicherer mit.

„Ich freue mich sehr, dass wir Christian Buschkotte als Vorstandsmitglied für uns gewinnen konnten“, sagt Eilers. „Er steht für ein hohes Maß an Serviceorientierung und eine ausgeprägte digitale Expertise. Nicht nur wegen seiner fachlichen Voraussetzungen, sondern auch wegen seiner Einstellung und Denkweise passt er als Mensch optimal zu uns.“

„Der Weg der Ammerländer Versicherung in den vergangenen 20 Jahren hat mich sehr beeindruckt. Sie genießt eine hohe Reputation im Makler- und Endkundenmarkt, verfügt über ein zukunftsorientiertes Wachstum und eine starke Ertragskraft. Dieses gilt es zu stabilisieren und das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr darauf und es macht mich ein wenig stolz, gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen die Erfolgsgeschichte der AV weiterschreiben zu dürfen“, so das designierte Vorstandsmitglied Buschkotte.