Comeback für Themen-ETFs zu technologischer Wandel und Umwelt

Dies zeigt eine Auswertung von WisdomTree auf Basis eigener Daten sowie Zahlen von Bloomberg und Morningstar (Stand: 28. April 2023). Darin enthalten sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und aktiv gemanagte Investmentfonds. „Die positiven Mittelzuflüsse in diese beiden Themen zeigen eine Trendumkehr gegenüber dem Jahr 2022, als Anleger aus entsprechenden aktiv gemanagten Fonds und börsengehandelten Indexfonds (ETFs) unter dem Strich Geld abzogen“, kommentiert Pierre Debru, Leiter quantitatives Research und Multi-Asset-Solutions in Europa bei WisdomTree.

„Technologischer Wandel“ habe den ersten vier Monaten des Jahres 2023 europaweit rund 0,8 Milliarden US-Dollar frisches Kapital angezogen, verglichen mit Abflüssen von 4,3 Milliarden US-Dollar 2022. Bei „Umweltbelastungen“ seien etwas mehr als 0,1 Milliarden US-Dollar gegenüber minus 14,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Nach Ansicht von WisdomTree ist diese Trendumkehr möglicherweise auf die bessere Wertentwicklung von Aktien aus diesen Themenbereichen zurückzuführen.

Weiterhin besonders beliebt als Anlagethema sei „Nachhaltige Energieerzeugung“. Diese habe auch bereits in den vergangenen Jahren bei den Mittelflüssen an erster Stelle gestanden. Allerdings gebe es diesbezüglich deutliche Unterschiede bei den Zuflüssen in aktiv gemanagte Fonds beziehungsweise ETFs. Letztere „haben trotz eines breiten Angebots an Strategien seit Jahresbeginn die Kapitalflüsse dieses Themas negativ beeinträchtigt“, kommentiert Debru. Das zweitbeliebteste Anlagethema in Europa seit Anfang 2023 – gemessen an den Nettomittelzuflüssen – sei „Aufstieg der Mittelschicht“. Hier seien sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch ETFs gefragt. An dritter Stelle rangiert dem Report zufolge „HealthTech“, wobei hier der Großteil der Nettozuflüsse auf aktiv gemanagte Fonds entfalle.

Insgesamt waren die Gesamtmittelzuflüsse von Anfang Januar bis Ende April 2023 WisdomTree zufolge „sehr gedämpft“, mit weniger als 0,9 Milliarden US-Dollar. Dies stelle einen großen Unterschied zu den vergangenen drei Jahren dar und sei angesichts der positiven Wertentwicklung in den meisten Themenbereichen bemerkenswert. Denn, so Debru: „Nach ihrer schwachen Entwicklung im Jahr 2022 erlebten viele thematische Strategien, insbesondere Tech-Strategien, zu Beginn des Jahres 2023 einen Aufschwung, der durch die Erwartung eines früheren Umschwenkens der Federal Reserve (Fed) unterstützt wurde.“ Gleichzeitig sei der April angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Ungewissheit, des Beginns der Berichtssaison und der Turbulenzen im Bankensektor ein volatiler Monat für viele Aktienstrategien gewesen.