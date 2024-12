Comeback nach zehn Jahren: „Was Oasis können, kann Stromberg schon lange“

20 Jahre nach Start der 1. Staffel auf ProSieben und zehn Jahre nach dem letzten „Stromberg“-Film schlüpft Christoph Maria Herbst wieder in eine seiner berühmtesten Rollen. Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im nächsten Frühjahr. Kinostart ist aktuell geplant für Ende 2025, der Film soll danach bei Prime Video zu sehen sein und im Anschluss auf ProSieben ausgestrahlt werden.

„Was Oasis können, kann Stromberg schon lange: Eine Reunion mit Leuten, die man immer schon schwierig fand. Nur ohne Musik“, erklärt Autor und Produzent Ralf Husmann. „Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt. Und aus den ganzen anderen Graupen. Vielleicht ist Chef ja wie Corona: Die neuen Varianten sind angeblich harmloser. Nur eben nicht für alle.“

Zum Inhalt machen die Produzenten bisher nur vage Angaben: „Vor zwanzig Jahren lernte Deutschland Bernd Stromberg und sein Team von der Schadensregulierung der Capitol-Versicherung kennen. Damals gab es noch nichts Veganes in der Kantine, Mobbing war Breitensport im Büro und Bernd Stromberg sagte: ‚Ich respektiere Frauen. Als Idee…‘. Seither hat sich die Arbeitswelt enorm verändert. Bernd Stromberg auch?“ Der neue Film soll diese Frage beantworten.