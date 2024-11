„Consult by Hiscox“: Hiscox erweitert Berufshaftpflichtversicherung um Schutz vor KI-Risiken

Der Spezialversicherer Hiscox hat seine Berufshaftpflichtversicherung „Consult by Hiscox“, einem Update unterzogen. So wurde die Berufshaftpflichtversicherung für Berater an aktuelle Branchenbedürfnisse angepasst und bietet nun individuelle Schutzmöglichkeiten.

Als Marktneuheit wurde eine Arbeitsausfallversicherung hinzugefügt, und die Beratung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) ist nun explizit mitversichert. Erweiterte Entschädigungsgrenzen und Rabatte für Start-ups machen die Versicherung für viele Unternehmen attraktiv.

Arbeitsausfallversicherung als Innovation

Hiscox bietet als erster Versicherer in Deutschland eine Arbeitsausfallversicherung für die Beratungsbranche an. Diese deckt Ausfälle von Mitarbeitenden und Geschäftsführern aufgrund von Krankheit, Unfall oder Tod.

Durch diese Leistung werden Unternehmen in der oft belastenden Ausfallsituation finanziell unterstützt, um Fixkosten zu decken und Reputationsverluste zu vermeiden. Die Zahl der Krankheitsausfälle ist zuletzt gestiegen; 2023 verzeichnete das Statistische Bundesamt 15,1 Krankentage pro Jahr und Beschäftigten.

Berufshaftpflichtversicherung für komplexe Beratungstätigkeiten

In der Beratungsbranche sind Fehler und Missverständnisse durch die steigenden regulatorischen Anforderungen und die Digitalisierung an der Tagesordnung. Ein Fehltritt kann schnell zu hohen Schadenersatzforderungen führen. Die Berufshaftpflichtversicherung von Hiscox deckt solche Risiken ab und unterstützt Berater bei Schadenfällen und bei der Abwehr unberechtigter Forderungen.

Breite Abdeckung für moderne Beratungstätigkeiten

Hiscox bietet eine offene Deckung, die alle gängigen Beratungstätigkeiten abdeckt, darunter auch den Einsatz von KI. Zudem sind Reputationsschäden, Kosten bei Insolvenzanfechtungen und Commercial Due Diligence bei M&A-Projekten im Versicherungsschutz enthalten. Ein integrierter passiver Rechtsschutz hilft, ungerechtfertigte Forderungen abzuwehren.

Flexible Zusatzmodule und Rabatte

Die Versicherung ist durch Zusatzmodule anpassbar, darunter Betriebshaftpflicht, Cyber- und Datenrisiken sowie Schutz für elektronische Geräte. Entschädigungsgrenzen wurden auf Umsätze bis drei Millionen Euro und Versicherungssummen bis fünf Millionen Euro angehoben. Vertragsstrafen wegen Datenschutzverstößen können bis zu drei Millionen Euro mitversichert werden. Selbstbeteiligungsoptionen bieten bis zu zehn Prämiennachlass, und Start-ups, die weniger als ein Jahr alt sind, erhalten einen Nachlass von 15 Prozent in den ersten zwei Jahren.

„Mit der überarbeiteten Berufshaftpflichtversicherung für die Beratungsbranche reagieren wir auf aktuelle Kundenerwartungen. Besonders das Thema Künstliche Intelligenz bewegt viele Unternehmen, und mit dem expliziten Einschluss schaffen wir hier Sicherheit“, sagt Franz Kupfer, Head of Professional Indemnity bei Hiscox. Die Abdeckung von Arbeitsausfällen sei ebenfalls ein wichtiger Schritt, insbesondere für Freelancer und kleine Unternehmen. Sie hätten sich die Neuerungen gewünscht, so Kupfer.