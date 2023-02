Debeka erwirbt 90 Prozent der „Wir für Gesundheit“

Die Debeka Krankenversicherung hat seine Unternehmensanteile an der Wir für Gesundheit GmbH auf 90 Prozent erhöht. Dem größten deutschen Träger übergreifenden medizinischen Netzwerk gehören über 400 Partnerkliniken sowie über 1.000 ambulante Partner an.

Die Debeka hatte bereits im Sommer 2020 ein Drittel der Anteile an der Wir für Gesundheit GmbH übernommen und erhöht diese nun auf 90 Prozent. Damit ist der größte deutsche private Krankenversicherer jetzt größter Anteilseigener. Zudem halten die Asklepios Kliniken und die Helios Kliniken noch einen Anteil von je fünf Prozent.

Die Debeka und der Gesundheitdienstleister hatten bereits 2014 gemeinsam die so genannte Plus Card auf den Markt gebracht: Dabei handelt es sich um eine betriebliche Krankenversicherung (bKV), die Arbeitnehmern eine Versorgung als Privatpatient in den Partnerkliniken des Netzwerks sowie in allen deutschen Akutkrankenhäusern ermöglicht.

B-2-B-2-C – Mitarbeitende im Fokus

Entwickelt wurde die Plus Card für Arbeitgeber. In Anspruch nehmen sie aber Arbeitnehmer und ihre Familien. Sie erhalten damit Privatpatientenkomfort – Einbett-/Zweibettzimmer, Chef-Wahlarztbehandlung je nach Tarif – in den Partnerkliniken des Qualitätsnetzwerks sowie in allen deutschen Akutkrankenhäusern. Ein weiterer Bestandteil der PlusCard ist der Managed Care Service, bei dem eine Service-Hotline Termine bei Spezialisten aus dem Netzwerk organisiert – auch für die medizinische Zweitmeinung für alle Diagnosen. Zudem erhalten Plus Card-Inhaber Zugang zu weiteren vergünstigten Angeboten.

„Um die Mitarbeitergesundheit als Arbeitgeber im Blick zu behalten und sie zu steigern, ist die betriebliche Krankenversicherung für alle Arbeitnehmer hochattraktiv“, sagt Paul Stein, Vertriebsvorstand der Debeka. „Nicht zu unterschätzen ist zudem der Fakt, dass Mitarbeiter heute deutlich länger im Berufsleben stehen als früher. Umso wichtiger ist es für ein Unternehmen, auf die Gesundheit aller Mitarbeitenden zu achten, um im Krankheitsfall auch für sie da zu sein. Mit der Plus Card erhalten Arbeitgeber für ihre wichtigste Zielgruppe ein leistungsstarkes Angebot zu einem attraktiven Preis. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die Anteile an der Wir für Gesundheit GmbH deutlich zu erhöhen“, so Stein.

„Wir freuen uns sehr über die Intensivierung der bereits langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wir freuen uns außerdem, dass uns Helios und Asklepios als Mitgesellschafter und Partnerkliniken erhalten bleiben. Beide hatten schon frühzeitig eine Vision davon, wie wichtig Mitarbeitergesundheit ist“, ergänzt Silvio Rahr, Geschäftsführer der Wir für Gesundheit GmbH.

Mit Vonovia konnte die Debeka erst kürzlich das erste DAX-Unternehmen für die PlusCard von Wir für Gesundheit gewinnen. Der Versicherer sieht dies auch als Beleg für die wachsende Bedeutung der betrieblichen Krankenversicherung.