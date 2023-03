DFV eröffnet Versicherungsshop für Eintracht Frankfurt Mitglieder

Die DFV Deutsche Familienversicherung intensiviert die seit 2018 bestehende Premium-Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt Fußball AG. Seit März 2023 hat der Versicherer nun exklusiv für Mitglieder der Eintracht Frankfurt den Eintracht Versicherungsshop eröffnet. Die Eintracht Frankfurt Fußball AG fungiert nun als gebundener Vermittler der Deutsche Familienversicherung.

„Der Eintracht Versicherungsshop ist die nächste Stufe unserer Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt. Wir nutzen die seit über zehn Jahren bestehende Partnerschaft nun auch vertrieblich, um mit unserem Versicherungsprodukten den über 120.000 Mitgliedern ein attraktives Versicherungsangebot zur Verfügung zu stellen. Wir erwarten pro Jahr ein Neugeschäftsvolumen von einer Million Euro“, sagt Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

DFV und Eintracht Frankfurt präsentieren den Versicherungsshop

Im Vorfeld des Bundesligaheimspiels von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart am 11. März wurde der Eintracht Versicherungsshop offiziell vorgestellt. Viktoria Knoll, Head of Marketing Deutsche Familienversicherung, und Nadine Stahl, Head of Partner-Implementation Eintracht Frankfurt Fußball AG, präsentierten vor dem geladenen Publikum die exklusiven Angebote des Eintracht Versicherungsshops für die Mitglieder von Eintracht Frankfurt.

Der offizielle Termin war Bestandteil des umfangreich angelegten Werbetags im Deutsche Bank Park. Zu den weiteren Werbemaßnahmen zählten Maßnahmen wie zum Beispiel die Bespielung der Banden und des Videowürfels im Stadion als auch die digitale Verbreitung über die Social-Media-Kanäle der Deutsche Familienversicherung und von Eintracht Frankfurt.

Versicherungspartner für Mitglieder von Eintracht Frankfurt

Die Mitglieder von Eintracht Frankfurt haben ab sofort die Möglichkeit, Produkte mit Testsieger Leistungen von der Deutschen Familienversicherung abzuschließen. Neben dem DFV-HaftpflichtSchutz, dem DFV-ZahnSchutz, dem DFV-KlinikSchutz und dem DFV-AmbulantSchutz, wird das Produktangebot um weitere attraktive Angebote im Jahr 2023 aus dem Bereich Tierversicherungen und Pflegezusatzversicherungen ergänzt. Dabei können sich die Mitglieder von Eintracht Frankfurt auf den schnellsten digitalen Abschluss und den sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit verlassen.