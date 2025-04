Die fünf besten Kinderbücher über Geld und Finanzen

Der 2. April steht weltweit im Zeichen der Fantasie, Geschichten und Bücher – es ist der Internationale Kinderbuchtag. Ein Anlass, der mich ganz besonders berührt. Denn was wäre, wenn wir schon als Kinder Bücher in die Hand bekämen, die uns nicht nur in fantastische Welten entführen, sondern uns gleichzeitig das Rüstzeug für ein selbstbestimmtes Leben geben? Ich persönlich hätte mir gewünscht, einige dieser wunderbaren Werke schon in jungen Jahren gelesen zu haben. Auch wenn ich mit 16 Jahren früher begonnen habe, mich intensiv mit Finanzen auseinanderzusetzen als viele Gleichaltrige – wie viel leichter wäre der Einstieg gewesen, hätten mich diese Geschichten damals begleitet. Heute sehe ich es als unsere Aufgabe, als Eltern, Tanten, Cousinen oder Freundinnen, den kleinen Menschen in unserem Umfeld die richtigen Impulse mitzugeben – mit Büchern, die Wissen schenken, Perspektiven eröffnen und finanzielle Bildung von Anfang an kindgerecht gestalten.

1. Alles Money, oder was? – Christine Bortenlänger & Franz-Josef Leven

Dieses Buch ist ein wunderbar aufbereiteter Einstieg in die Welt der Finanzen für Kinder und Jugendliche. Es deckt nicht nur klassische Themen wie Sparen, Aktien und Inflation ab, sondern wagt sich auch an moderne Konzepte wie Kryptowährungen heran – immer leicht verständlich und mit vielen lebensnahen Beispielen erklärt. Die Sprache ist zugänglich, die Gestaltung liebevoll – auch wenn das Design etwas jünger wirkt als der Inhalt vermuten lässt. Besonders gut gefallen mir die Reflexionsfragen und interaktiven Aufgaben, die junge Leser zum Mitdenken anregen. Ein tolles Buch für alle, die früh finanzielle Bildung fördern möchten – auch gemeinsam mit ihren Kindern.

„Die einfachsten Fragen sind manchmal die schwersten. ‚Was ist Geld?‘ gehört zu diesen einfachen schweren Fragen. Viele kluge Köpfe haben sich schon damit befasst. Das Ergebnis: Eine einfache Definition gibt es nicht. Die Grenzen zwischen dem, was Geld ist, und dem, was kein Geld ist, sind unscharf und verändern sich.“ – Christine Bortenlänger & Franz-Josef Leven

2. Ein Hund namens Money – Bodo Schäfer

Dieses Buch ist ein moderner Klassiker der Finanzbildung für Kinder – zu Recht! In einer liebevoll erzählten Geschichte rund um das Mädchen Kira und den sprechenden Labrador Money vermittelt Bodo Schäfer grundlegende Finanzprinzipien auf besonders zugängliche und kindgerechte Weise. Themen wie Zielsetzung, Sparen, Schuldenmanagement und Investitionen werden spielerisch in die Handlung eingeflochten. Gerade der erzählerische Ansatz macht das Buch so besonders und unterscheidet es von anderen Finanzratgebern für junge Leser. Ein ideales Geschenk für Kinder und Jugendliche – und ein wunderbarer Anlass, gemeinsam über Geld und finanzielle Verantwortung zu sprechen.

„Wie viel wir verdienen, hängt mit unserem Selbstvertrauen zusammen. Und das hat damit zu tun, ob wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir können oder auf die Dinge, die wir nicht können. Ohne mein Erfolgs-Journal hätte ich mich nie damit beschäftigt, wo ich überall Geld verdienen könnte.“ – Bodo Schäfer in der Rolle des Marcel (Cousin von Kira)

3. Millemaus – Kerstin Franz & Isabelle Nägele

„Millemaus“ ist ein herzerwärmendes Kinderbuch, das liebevoll die Grundlagen des Umgangs mit Geld vermittelt. In einer fantasievollen Geschichte rund um die kleine Maus Millemaus Käsekrümel erleben Kinder, wie Sparen, Verdienen und verantwortungsvoller Konsum spielerisch erklärt werden können. Besonders gelungen finde ich das Drei-Spardosen-Prinzip – eine einfache Methode, mit der Kinder schon früh lernen, Geld klug einzuteilen. Digitale Bastelvorlagen zur Gestaltung eigener Spardosen machen das Ganze noch greifbarer. Ein großartiger Impuls für Familien, um gemeinsam über finanzielle Bildung zu sprechen – liebevoll erzählt und wunderschön illustriert.

„Jetzt fällt ihr auch ein, was Tante Sophia noch schlaues gesagt hat: ‚Gib deine Mäusetaler für die Dinge aus, die dir wirklich wichtig sind im Leben. Um zu vermeiden, dass du dir viele Sachen kaufst, die du gar nicht brauchst, kannst du einfach einen Tag abwarten, bevor du deine Mäusetaler dafür ausgibst. Du kannst dir die gewünschten Sachen auch auf eine Liste schreiben und diese mehrere Tage liegen lassen. Wenn du die Dinge darauf auch nach einigen Tagen immer noch haben möchtest und sie dir ein gutes Gefühl geben, dann kannst du sie kaufen. So triffst du bewusste Entscheidungen.‘ Millemaus ist dankbar für die Hinweise ihrer Tante und möchte sich in Zukunft in ihrem Notizbuch aufschreiben, wofür sie ihre Mäusetaler ausgibt.“ – Kerstin Franz & Isabelle Nägele

4. Der Junge, der Kaiser werden sollte – Ryan Holiday

Dieses Buch ist kein klassisches Finanzbuch, aber ein unschätzbares Werk im Bereich Persönlichkeitsentwicklung – und damit ein wertvoller Begleiter für Kinder und Familien. In einer erzählerisch großartigen Weise bringt Ryan Holiday die Lehren der alten Stoiker nahe und macht sie bereits für junge Leser verständlich. Die Geschichte rund um Marcus Aurelius zeigt, wie Tugenden wie Mut, Mäßigung, Gerechtigkeit und Weisheit unser Leben prägen können – unabhängig vom Alter. Wunderschön illustriert und mit tiefen Botschaften ausgestattet, ist dieses Buch eine Einladung zum Nachdenken, Wachsen und Lernen – nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie.

„Der echte Marcus Aurelius war noch ein kleiner Junge, als Kaiser Hadrian etwas Besonderes in ihm erkannte. Da er keinen Thronfolger hatte, traf Hadrian die unglaubliche Entscheidung, Marcus zum Herrscher eines Weltreichs auszubilden. Nach allem, was wir wissen, war Marcus Aurelius bereits in diesem Alter klug und strebsam sowie aufrecht und ehrlich. Aber es war der Einfluss seiner Adoptivväter Hadrian und Antoninus, sowie der seiner Philosophielehrer – zu denen nicht nur Rusticus, sondern auch Diognetus gehörte –, die seinen Charakter wirklich geformt haben. Ein Kaiser zu sein ist keine Aufgabe, auf die jemand sich wirklich vorbereiten kann, aber Marcus hatte die besten Lehrer und Vorbilder, die man sich wünschen kann.“ – Ryan Holiday

5. Felix und das liebe Geld – Nikolaus Piper

Dieser Roman ist ein spannender Mix aus Abenteuergeschichte und kindgerechtem Finanzratgeber. Mit viel Witz, Tiefgang und einer ordentlichen Portion Lebensrealität erzählt Nikolaus Piper die Geschichte von Felix und seinem Freund Peter, die auf eigene Faust reich werden wollen. Dabei stoßen sie auf alle Höhen und Tiefen des Finanzmarkts – von cleveren Geschäftsideen bis hin zu betrügerischen Deals. Der Autor versteht es meisterhaft, wirtschaftliche Zusammenhänge kindgerecht zu erklären, ohne belehrend zu wirken. Ein wunderbar unterhaltsames Buch mit lehrreichen Botschaften, das sowohl junge Leser begeistert als auch Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

„Eigentlich hätte Felix Vater in Gelddingen gut Bescheid wissen müssen, schon wegen seines Berufs. Gerold Blum war Journalist beim Schönstädter General-Anzeiger und dort für all die Artikel zuständig, die mit Banken, Fabriken, Geld und so etwas zu tun haben – er leitete den Wirtschaftsteil der Zeitung. Nur leider führte sein Wissen über Geld nicht dazu, dass sie zu Hause mehr davon hatten. ‚Du könntest ruhig die klugen Dinge, die du schreibst, auch mal für deine Familie einsetzen‘, sagte Felix‘ Mutter immer, wenn es mal wieder Streit gab.“ – Nikolaus Piper

Fazit

Kinderbücher sind so viel mehr als Unterhaltung – sie können ein Türöffner sein für neue Welten, neue Denkweisen und für ein Leben voller Möglichkeiten. Gerade im Bereich Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung gibt es mittlerweile wunderbare Geschichten, die schon den Jüngsten helfen, kluge Entscheidungen zu treffen und ein gutes Verständnis für Geld, Werte und Verantwortung zu entwickeln. Und wer weiß – vielleicht bewirken genau diese Bücher, dass eine neue Generation mutiger, freier und bewusster ihren eigenen Weg geht. Der Internationale Kinderbuchtag erinnert uns daran, wie wertvoll solche Geschichten sind. Lasst uns diesen Tag nutzen, um Bücher zu verschenken, weiterzuempfehlen oder einfach selbst (nochmal) zu lesen – für die kleinen und die großen Leserherzen in unserem Leben.

Celine Nadolny zählt zu den bekanntesten Sachbuchkritikerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Blog Book of Finance vermittelt sie fundiertes Finanzwissen und analysiert hochwertige Wirtschaftsliteratur. Über 900 gelesene Sachbücher und zahlreiche Rezensionen machen sie zur Stimme für anspruchsvolle Finanzbildung. Als Forbes 30 Under 30, Leader of Tomorrow und Vize-Miss-Germany verbindet sie Expertise mit neuen Impulsen in der Branche.