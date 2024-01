Die Monate von November 2022 bis Oktober 2023 waren die heißesten seit über 125.000 Jahren. Der Klimawandel zeigt, dass an einer nachhaltigen Ausrichtung kein Weg vorbeiführt. Und er beeinflusst auch die Geschäftsmodelle in der Assekuranz und damit auch in der Altersvorsorge. Über eine …