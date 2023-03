Die Drews-Kolume: „Zeit ist Geld, gewonnene Lebenszeit braucht Geld“

Früher gab es eine ganz besondere Art, die Zeit zu messen: Das Maßband. Bei der Bundeswehr fieberten wir Wehrpflichtigen bereits auf den Tag hin, an dem wir unserem Maßband den ersten Schnitt zufügen durften. Bis zum Ende der Dienstzeit stand so jeder Zentimeter des Maßbands für einen Tag Wehrdienst. Damit war man der Freiheit jeden Tag wieder ein Stück nähergekommen. Heute ist der Wehrdienst seit über zehn Jahren abgeschafft.

Dass man Zeit mal eben als Warte-Periode definiert, kommt aber immer noch vor. Viele messen dann in Jahren: „Ich habe noch so und so viel Jahre zur Rente.“ Denn der Renteneintritt galt früher als sehr tiefer Einschnitt im Leben eines Menschen.

Das ist zweifelsohne heute für viele Menschen immer noch so, doch mittlerweile hat sich die Zeit davor oft auch zur aktiven Übergangs- und Gestaltungsphase gemausert. Die „So-viele-Jahre-zur-Rente“-Sätze werden häufiger, wenn man sich dieser Phase nähert oder schon drin steckt. Und mit dieser Zeitspanne kann man viel mehr machen als einfach abwarten: Sie kann bares Geld generieren. Und Vorfreude!

Anflug auf die Rente: Was braucht man, wenn’s los geht?

Auf jeden Fall braucht es eine gute Vorbereitung, einen guten Plan. Leider ist in Sachen Finanzen für viele eine frühzeitig begonnene Planung aber immer noch keine Selbstverständlichkeit. Oft fehlt schon eine einfache Übersicht, ganz zu schweigen von einer fundierten Einkommens- und Ausgabenplanung für die Zeit nach dem Arbeitseinkommen. Keine Vorbereitung ist zwar auch eine Art von Vorbereitung – endet aber mit Garantie im Desaster. Wer sich aber ernsthaft damit beschäftigen möchte, der sollte sich professionellen Rat und Unterstützung einholen.

Denn, wenn man weiß, was man will und – vor allem – später braucht, dann kann man selbst relativ kurz vor der Rente mit der richtigen Lösung eine Menge für sein lebenslanges Einkommen rausholen – mit einem gut platzierten Einmalbeitrag zum Beispiel. Nur worauf kommt es dann an? Man könnte es ganz einfach so zusammenfassen: Die heutige Generation älterer Menschen braucht Lösungen mit echten Allrounder-Qualitäten. Denn sie ist clever, sie wird lange leben – und hat noch viel vor!

In der Zeit des Übergangs vom Arbeitseinkommen zum lebenslangen Einkommen ist Flexibilität auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Viele Menschen arbeiten dann noch, manche reduzieren schon das Pensum. Da ist es gut, wenn man die Rente in Aussicht hat, sie aber noch aufschieben kann. Flexibilität bleibt durchgängig ein Thema: Viele Menschen legen gerade in der Rentenphase Wert darauf, ohne große Umstände an ihr Geld zu kommen.

Denn die Rentner von heute sind aktiver und gesünder als früher. Besondere Wünsche außer der Reihe gelten nicht mehr als Extravaganz, wer kann, gönnt sich was und genießt es. Aber auch für Unvorhergesehenes hat man gern raschen Zugriff aufs Kapital – man denke an die Unterstützung der eigenen Kinder oder Enkel.

Bei allem Verständnis für schnelle Wünsche: Kernstück der Planungen sollte ein lebenslang garantiertes Einkommen sein. So ist man bestens präpariert für ein langes und finanziell sorgenfreies Leben. Die gesetzliche Rente bietet das zwar, reicht aber meist allein nicht aus. Zudem ist sie weder flexibel noch bietet sie eine ausreichende Vorsorge für die Erben. Deshalb ist private Vorsorge nicht nur wichtig, sondern moderne Vorsorgelösungen ergänzen die gesetzliche Rente ideal. Unsere immer längere Lebenszeit kann nur eine Rentenversicherung garantiert absichern.

Clevere wählen eine leistungsstarke Versicherungslösung, die aus dem eigenen Geld das Optimum herausholt. So kann man von guten Einstiegsrenten profitieren. Wichtig ist, dass die Rentenhöhe das ganze Leben lang garantiert ist, um den Lebensstandard auf Dauer zu sichern. Aktuell haben wir zum Beispiel unsere Garantie Investment Rente als sofort beginnende oder aufgeschobene Rente mit einem Update versehen – sie bietet nun gerade für Menschen, die ihren Einstieg in die Rentenphase zwischen 62 und 67 planen, deutlich höhere garantierte Einstiegsrenten als vorher. Dafür haben wir die Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten ausgenutzt.

Geht auch im Rentenalter: Renditechancen nutzen

Doch auch das Thema Investment spielt bei einer leistungsstarken Rentenversicherung eine große Rolle. Mit ihrer Garantie Investment Rente bleiben Kunden durchgängig an den Kapitalmärkten investiert und können bei guten Fondsergebnissen sogar von Rentenerhöhungen profitieren, nach unten aber sind sie abgesichert. Stichwort Flexibilität: Auch Entnahmen sind jederzeit möglich. Die Faktoren Sicherheit und Flexibilität machen das Allrounder-Paket für das lebenslange Einkommen komplett. Also, vergessen Sie das Maßband – denn der längste Urlaub ihres Lebens kann mit einem guten Plan und einer modernen Vorsorgelösung entspannt beginnen!

Der Autor Markus Drews ist CEO von Canada Life Assurance Deutschland