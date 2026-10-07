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Die Top-Aktien des 3. Quartals: Deutsche Privatanleger setzen auf Rohstoffe und Infrastruktur für den KI-Ausbau

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Die Lieblingsinvestments der Anleger
Bild: KI-generiert mit ChatGPT / DALL·E
Deutsche Anleger setzen beim KI-Boom verstärkt auf Rohstoffe, Energie und Rechenzentren.

Deutsche Privatanleger setzen beim KI-Boom neue Schwerpunkte. Statt Software stehen zunehmend Rohstoffe, Energie und Rechenzentren im Fokus. Besonders stark wächst das Interesse an MP Materials. Die Daten zeigen, wie sich die KI-Story an der Börse verändert.

Deutsche Privatanleger setzen beim KI-Boom neue Schwerpunkte. Nachdem im zweiten Quartal vor allem Software- und Halbleiterunternehmen gefragt waren, rückten im dritten Quartal Unternehmen in den Vordergrund, die Rohstoffe, Energie und Rechenleistung für den weiteren KI-Ausbau bereitstellen. Das zeigen aktuelle Daten der Trading- und Investmentplattform etoro.

etoro hat untersucht, bei welchen Aktien sich die Zahl der deutschen Anleger gegenüber dem Vorquartal prozentual am stärksten verändert hat. An der Spitze steht MP Materials: Die Zahl der deutschen etoro-Nutzer, die in den US-amerikanischen Produzenten seltener Erden investiert sind, stieg innerhalb eines Quartals um 72 Prozent. Dahinter folgen der Energieversorger Vistra (+40 Prozent) und der Speicherhersteller SanDisk (+32 Prozent).

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Maximilian Wienke, Marktanalyst bei etoro, sagt: „MP Materials steht an der Schnittstelle zweier großer Entwicklungen. Zum einen versuchen die USA, ihre Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zu verringern. Zum anderen steigt mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren und moderner Elektronik der Bedarf an diesen Materialien. Der Anfang der technologischen Wertschöpfungskette steht für Anleger zunehmend im Mittelpunkt.“

Auch abseits von MP Materials zeigt sich die verstärkte Präferenz der Anleger für Unternehmen, die den KI-Ausbau physisch unterstützen: Vertiv (+28 Prozent) liefert unter anderem Stromversorgungs- und Kühlsysteme für Rechenzentren; IREN (+22 Prozent), CoreWeave (+21 Prozent) und Nebius (+20 Prozent) bauen Rechenzentren und stellen leistungsfähige GPU-Rechenkapazitäten bereit, die für das Training und den Betrieb von KI-Modellen benötigt werden.

Wienke ergänzt: „Im zweiten Quartal standen bei deutschen Anlegern noch Software und Halbleiter im Vordergrund. Jetzt verschiebt sich der Blick stärker auf die physische Seite des KI-Booms. Mehr Rechenleistung bedeutet auch mehr Stromverbrauch, mehr Rechenzentren benötigen mehr Kühlung und mehr Rohstoffe. Die KI-Story wird immer breiter und Anleger suchen gezielt nach Unternehmen, die an diesem Ausbau beteiligt sind.“

Die Verschiebung von KI-Software zu KI-Infrastruktur zeigt sich auch am anderen Ende der Rangliste. Mit Atlassian (-21 Prozent), ServiceNow (-19 Prozent), Zscaler (-17 Prozent), Snowflake (-15 Prozent) und Salesforce (-14 Prozent) zählen gleich mehrere Softwareunternehmen zu den Aktien mit den stärksten Anlegerrückgängen. Besonders auffällig: ServiceNow und Atlassian gehörten im zweiten Quartal noch zu den größten Gewinnern unter deutschen etoro-Nutzern.

Wienke sagt: „Der Wechsel von ServiceNow und Atlassian von der Gewinner- auf die Verliererseite zeigt, wie schnell sich der Fokus innerhalb eines großen Anlagethemas verschieben kann. Das ist nicht zwangsläufig eine Abkehr von Software oder KI. Vielmehr scheinen Anleger nach den starken Bewegungen der vergangenen Quartale selektiver zu werden und ihr Kapital auf weitere Teile der KI-Wertschöpfungskette zu verteilen.“

Tabelle 1: Aktien mit dem stärksten prozentualen Anstieg beziehungsweise Rückgang der Anlegerzahl unter deutschen etoro-Nutzern im Quartalsvergleich

RangDie größten Gewinner unter den etoro-Anlegern in DeutschlandDie größten Verlierer unter den etoro-Anlegern in Deutschland
UnternehmenAnlegerzuwachs ggü. VorquartalUnternehmenAnlegerrückgang ggü. Vorquartal
1MP Materials Corp72 %Atlassian Corp Plc A-21 %
2Vistra Corp40 %Ferrari NV-21 %
3SanDisk Corp/DE32 %ServiceNow Inc-19 %
4Vertiv Holdings Co28 %Zscaler Inc-17 %
5Space Exploration Technologies Corp23 %Snowflake Inc.-15 %
6IREN Ltd22 %Salesforce Inc-14 %
7CoreWeave Inc.21 %Newmont Mining Corp-12 %
8Nebius Group NV20 %Shopify Inc.-12 %
9Take Two Interactive Software Inc.19 %Airbnb Inc-12 %
10Rocket Lab Corp19 %Chevron-12 %

Tabelle 2: Aktien, die von deutschen etoro-Nutzern am meisten gehalten wurden, im Quartalsvergleich

UnternehmenRangliste zum Ende von Q3 2026Rangliste zum Ende von Q2 2026
NVIDIA Corporation11
Amazon.com Inc.22
Tesla Motors, Inc.33
Rheinmetall AG45
Microsoft54
Apple66
Nio Inc.77
PayPal Holdings88
Alphabet910
Meta Platforms Inc.109

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