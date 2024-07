ALH schafft neues Vorstandsressort: Dr. Jochen Kriegmeier übernimmt Digitalisierung, KI und Serviceprozesse

Die Alte Leipziger Lebens- und Hallesche Krankenversicherung hat ihr Vorstandsteam zum 1. Juli mit Dr. Jochen Kriegmeier verstärkt. Mit dieser Personalie bündelt die Versicherungsgruppe die Themen Digitalisierung, KI und Service in einem neuen Vorstandsressort.

Kriegmeier sei im Vorstand der ALH-Gruppe für die Themen Digitalisierung, KI und Serviceprozesse verantwortlich, teilte der Versicherer mit. Das harmonische Zusammenspiel dieser verschiedenen Themenfelder werde für den Erfolg von Versicherungsunternehmen in Zukunft entscheidend sein. Daher würden diese erstmals in einem Verantwortungsbereich gebündelt und von Dr. Jochen Kriegmeier verantwortet, so der Versicherer weiter.

Nach Stationen als Vorstandsmitglied bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften war der in St. Gallen promovierte 54-jährige Wirtschaftswissenschaftler Kriegmeier zuletzt als Executive Partner bei einem weltweit bekannten und führenden Unternehmen der IT-Branche für Versicherungskunden tätig und in dieser Funktion unter anderem mit Strategieentwicklungsprozessen, Geschäftsprozessoptimierungen und mit der Transformationsberatung und -begleitung in Digitalisierungsfragen inklusive KI befasst.