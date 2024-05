Neuer Investor für Neodigital

Daneben haben sich an dieser Finanzierungsrunde auch einige Bestandsinvestoren beteiligt. Neodigital stellt für die Alte Oldenburger bereits White-Label-Produkte in den Bereichen Privathaftpflicht und Hausrat unter der Marke AO Now zur Verfügung.

„Das Investment der Alte Oldenburger ist für uns ein tolles Signal in den Markt, dass unser digitales Konzept langfristig funktioniert und mit großem Erfolg sowohl bei Geschäftspartnern als auch bei den Versicherten sehr gut ankommt“, so Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung. Über die Höhe der Investitionen sowie über die Namen und Anzahl der an dieser Finanzierungsrunde teilnehmenden Bestandsinvestoren wurde Stillschweigen vereinbart.

Neodigital wurde im Dezember 2016 gegründet. Zu den Investoren gehören unter anderem die Schneider Golling ND Invest GmbH, die Coparion GmbH & Co. KG, Alstin Capital, HDI, die Deutsche Rückversicherung AG sowie Elevat3 Capital.