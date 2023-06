Digital Week 2023: Jetzt noch zu den letzten beiden Webinaren anmelden

Endspurt – oder das Beste kommt am Schluss: Die letzten beiden Webinare der Cash. Digital Week 2023 haben es nochmal in sich. Melden Sie sich jetzt noch kostenlos an!

Freitag, 23. Juni

Herzlich willkommen in Ihrer Zukunft! Jetzt mal unter uns: Wissen Sie wie die Zukunft wird? Wissen Sie welche Kompetenzen Sie (oder Ihre Kinder) in Zukunft brauchen? Wissen Sie wie Sie Ihre Zukunft aktiv gestalten können? Klar, wissen Sie das! Sie wissen nur noch nicht, dass Sie es wissen. Oder vielmehr: Sie sind es nicht gewohnt, dass Sie das eigene Wissen das Sie haben, für sich anwenden. Klar sprechen wir auch über die 17 Lebensbereiche wie Gesundheit, Wohnen, Arbeit, Mobilität, Finanzwirtschaft, Politik usw. die sich alle gleichzeitig verändern. Aber wir zeigen auch, warum Veränderung zunächst mal heißt, dass es besser wird – wenn man sich positiv mit den neuen Möglichkeiten auseinander setzt. Und welches die neuen Möglichkeiten der Zukunft sind, wie Sie diese in Ihrem Alltag finden und umsetzen können, dazu gibt es hier eine unterhaltsame (und sehr fundierte) Anleitung.

Digitalisierung und Individualisierung: Die neuen Herausforderungen der Finanzberatung

Die Finanzbranche ist im Wandel – und die Veränderungen werden sich über die nächsten Jahre weiter beschleunigen. Wesentliche Treiber sind die Digitalisierung und die Individualisierung mit zunehmender Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit. Beides wirkt sich auf den Finanzvertrieb aus und wird dazu beitragen, dass immer mehr Finanzprodukte und -dienstleistungen auch online angeboten werden. Für Kunden eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse rund um das Thema Finanzen zu definieren und Produkte und Dienstleistungen auf die spezifischen Anforderungen anpassen zu lassen.

Durch neue Technologien wird die Finanzberatung zudem immer effizienter und kostengünstiger – und eröffnet damit Finanzberatern die Möglichkeit, ihren Kunden eine optimierte und umfassendere Beratung anbieten zu können. BVT setzt bereits seit Jahren auf die Effizienzvorteile der Digitalisierung, auch in der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern. Dazu gehört die digitale Zeichnungsmöglichkeit von Sachwertbeteiligungen. Vertriebspartnern stehen in der Zusammenarbeit mit BVT aber auch die innovativen Lösungen von wealthpilot offen, einem Pionier der hybriden Vermögensberatung.

Der BVT-Partner wealthpilot bietet eine Software für Vermögensberater, Vermögensverwalter und Banken und ebnet damit den digitalen Weg ins finanzielle Zuhause. Seit Anfang 2023 sind alle Fonds der BVT in das System übertragbar. Themen: • Digitale Lösungen für Vertriebspartner in der Vermögensberatung • Virtuelles Cockpit zur ganzheitlichen Verwaltung von Kundenportfolios • Erstellung einer individuellen Vermögensbilanz für Kunden • Systemgesteuerte Portfoliooptimierung