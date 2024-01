Dr. Peters: „Flight Invest 49“ in der Gewinnzone

Diese Vereinbarung führt laut Dr. Peters Group zu einer Auszahlung von 40,3 Millionen US-Dollar, was 48 Prozent des investierten Kapitals entspricht. Damit erreicht die Beteiligung die Gewinnzone, und die kumulierten Auszahlungen betragen nun vorläufig 131 Prozent.

Das Dr. Peters Asset Management nahm die Verhandlungen mit Singapore Airlines auf, nachdem die Fluggesellschaft erklärt hatte, das Flugzeug nicht mehr in Betrieb setzen zu wollen und aus der Flotte auszumustern. „Die Airline setzt zwar nach der Pandemie mittlerweile einen Teil ihrer A380-Flotte wieder ein, beschränkt sich dabei aber auf Maschinen, die in der Vergangenheit bereits eine vollständige Kabinen-Neugestaltung erhalten haben. Dies war bei diesem Fondsflugzeug jedoch nicht der Fall“, erläutert Christian Mailly, Aviation-Geschäftsführer in der Dr. Peters Group.

Die Vereinbarung beinhaltet Anpassungen der Rücklieferungsbedingungen, Kompensationszahlungen, vorzeitige Beendigung des Leasingvertrags mit Zahlung bis zum Laufzeitende und die Übernahme der Triebwerke durch Singapore Airlines. Der Flugzeugfonds, 2010 aufgelegt und seit Anfang 2022 von Dr. Peters gemanagt, finanzierte einen Airbus A380-800, der im Juli 2010 an Singapore Airlines übergeben wurde. Der Leasingvertrag wurde bis August 2025 verlängert, das Fondsvolumen beträgt etwa 196 Millionen US-Dollar, wobei die langfristigen Darlehen seit September 2023 vollständig zurückgeführt sind.