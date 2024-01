Dr. Peters Group optimistisch für 2024

Allein beim aktiven Investmentvermögen in der Assetklasse Immobilien will die inhabergeführte Unternehmensgruppe um rund 50 Millionen Euro zulegen, teilt sie mit. „Wir rechnen damit, dass wir im deutschen Immobilienmarkt einige interessante Opportunitäten finden werden und planen daher im Geschäft mit Privatanlegern auch für 2024 die Auflage verschiedener Investmentlösungen in diesem Assetbereich“, sagt Nils Hübener, CEO der Dr. Peters Group.

Das Dortmunder Unternehmen erwartet aktuell eine Stabilisierung der Immobilienmärkte, nachdem die seit Juli 2022 in kurzer Zeit erfolgten starken Leitzinserhöhungen viele Marktteilnehmer verunsichert und schrittweise Marktkorrekturen hervorgerufen hatten. Dazu Hübener: „Bereits in den vergangenen Monaten fanden wieder messbar mehr Transaktionen statt als in der ersten Jahreshälfte 2023, da eine zunehmende Zahl von Käufern die teilweise gesunkenen Immobilienpreise offenbar als Einstiegschance werten.“

Zurzeit arbeitet die Dr. Peters Group an einem Nachfolger des Nahversorgungsfonds „Immobilienportfolio Deutschland I“. Auch dieser soll in ein Portfolio aus Nahversorgungsimmobilien investieren. Ergänzend dazu ist ein weiterer „6b-Fonds“ vorgesehen, mit dem eine spezielle Anlegergruppe auf Basis von Paragraf 6b/6c Einkommensteuergesetz Erlöse aus dem Verkauf von Grund und Boden respektive Immobilien steuerbegünstigt reinvestieren kann.

Große Nachfrage nach 6b-Konzepten und kurzläufigen Wertpapieren

Der erste Fonds dieser Art von Dr. Peters war zu Beginn des vergangenen Jahres auf den Markt gekommen und in nur wenigen Monaten ausplatziert. Daher wurde schon im Herbst 2023 ein Nachfolgefonds aufgelegt. Auch dieser erfreue sich großer Nachfrage und ist Stand heute schon zu etwa 30 Prozent platziert, so Dr. Peters.

Noch deutlich weiter, mit einem Platzierungsstand von gut 80 Prozent, ist die Dr. Peters Group beim Vertrieb ihrer ersten sachwertbasierten Wertpapieremission „5,75 Prozent Flughafenhotel Düsseldorf Anleihe“. Hinter dieser steht ein neugebautes und gehobenes 3-Sterne-Hotel. Das Haus ist für mindestens 25 Jahre verpachtet und werde vom Markt sehr gut angenommen.

„Mit dem 2023 realisierten Platzierungsergebnis im Geschäft mit Privatanlegern sind wir sehr zufrieden. Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern konnten wir vier Anlageprodukte vollständig platzieren und zwei neue Investmentlösungen emittieren“, zieht der Vertriebschef der Dr. Peters Group, Sven Mückenheim, Bilanz.

2024 bis zu 50 Millionen Euro Platzierung bei Privatanlegern

Für dieses Jahr plant die Dr. Peters Group im Geschäft mit Privatanlegern ein Platzierungsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Dies wäre die dritte Umsatzsteigerung en suite – nach der Verdopplung des Umsatzes im Jahr 2022 und einer erneut signifikanten Steigerung um rund 40 Prozent auf fast 40 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

„Eine Größenordnung von bis zu 50 Millionen Euro peilen wir auch im Geschäft mit institutionellen Investoren an. Dabei setzen wir neben der Assetklasse Immobilien auf unseren angestammten Aviation-Bereich sowie unsere im Aufbau befindliche Assetklasse Erneuerbare Energien“, so Mückenheim.

Beachtlich Zahlen lieferten im vergangenen Jahr auch einige der von der Dr. Peters Group gemanagten Fonds. So zahlte der DS 53 Alten- und Pflegeheim Arneburg den Angaben zufolge 20 Prozent an die Investoren aus und die jüngsten Hotelfonds waren in der Lage, die während der Pandemie zugunsten der Liquiditätsreserve zurückgehaltenen Auszahlungen größtenteils aufzuholen. Zudem kehrten beispielsweise die Fondsgesellschaften DS 141 Hotel Aachen und DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen zum Ende des ersten Quartals 2023 zur regulär geplanten Auszahlung einen zusätzlichen Betrag an alle Anleger aus.

56 Millionen Euro Auszahlungen in 2023

Die Gesamtauszahlungen aller aktiven Anlageprodukte der Dr. Peters Group beliefen sich 2023 auf rund 56 Millionen Euro. Davon entfielen rund elf Millionen Euro auf die Assetklasse Immobilien und etwa 45 Millionen Euro auf die Assetklasse Aviation.

„Wir freuen uns mit unseren Anlegern nicht nur über die geleisteten Auszahlungen, sondern auch über Erfolge im laufenden Management wie zum Beispiel die Entschuldung zahlreicher Pflegefonds, turnusgemäße Instandhaltungsmaßnahmen bei unseren Nahversorgungsfonds sowie die langjährige Verlängerung eines Mietvertrags mit Edeka. Hierdurch profitieren alle Beteiligten von einer langfristigen Planungssicherheit“, resümiert Dr. Peters-CEO Hübener.

Das Management der Dr. Peters Group rechnet aus heutiger Sicht auch im Jahr 2024 mit Sonderauszahlungen einzelner Fondsgesellschaften.