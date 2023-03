Dr. Peters Group plant weiteren Fonds für „6b-Investoren“

Da das restliche Volumen der Unternehmensmitteilung zufolge vollständig mit Reservierungen belegt ist, geht das Management davon aus, auch die noch offenen rund vier Millionen Euro der insgesamt zwölf Millionen Euro Eigenkapital zügig platzieren zu können. Die Dortmunder arbeiten bereits an einem Nachfolgefonds für „6b-Investoren“, teilen sie mit.

Der aktuelle Fonds investiert in ein vollvermietetes Büro- und Geschäftshaus in Fulda, der größten Stadt in Osthessen. Die Immobilie verfügt über sechs Geschosse, 5.075 Quadratmeter Mietfläche und wurde zuletzt in den Jahren 2021 und 2022 umfassend revitalisiert.

Für spezielle Anlegergruppe konzipiert

Der „Immobilienwerte I Fulda“ ist vor allem für Anleger konzipiert, die betrieblichen Grund und Boden oder Gebäude verkaufen, dabei einen Veräußerungsgewinn erzielen und eine daraus resultierende Steuerlast zu erwarten haben. Paragraf 6b des Einkommensteuergesetzes (EStG) ermöglicht es Anlegern in einer solchen Situation, den steuerrelevanten Veräußerungsgewinn auf entsprechend konzipierte Fondsgesellschaften zu übertragen. Gleiches gilt für bereits gebildete Rücklagen aus Betriebsvermögen, die nach Paragraf 6b beziehungsweise Paragraf 6c EStG gebildet wurden. Mit der Übertragung können die Betroffenen, darunter oftmals Landwirte, eine sofortige Besteuerung vermeiden, so Dr. Peters.

Beim aktuellen Dr.-Peters-Fonds liegt der für Anleger relevante Übertragungsfaktor den Angaben bei rund 190 Prozent. Das bedeutet: Ein Anleger, der zum Beispiel 100.000 Euro in den Fonds investiert, kann eine Rücklage von bis zu etwa 190.000 Euro steuerschonend auf die Fondsgesellschaft übertragen.

Da „Immobilienwerte I Fulda“ als Publikums-AIF konzipiert wurde, können Interessierte bereits ab 20.000 Euro investieren. Während der Laufzeit, die bis Ende 2037 geplant ist, prognostiziert die Dr. Peters Group einen Gesamtmittelrückfluss von 164,6 Prozent vor Steuern. In diese Prognose fließt neben den laufenden Zahlungen auch der zu erwartende Verkaufserlös ein. Zu dem geplanten Nachfolge-Fonds enthält die Mitteilung keine näheren Angaben.