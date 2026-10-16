Dr. Peters Group: Tedi verlängert Mietvertrag beim Fonds IPD1

Die Dr. Peters Group meldet beim geschlossenen Immobilienfonds IPD1 zwei Vermietungserfolge: Tedi verlängert seinen Mietvertrag in Bestwig vorzeitig bis mindestens 2032, Lidl investiert am Standort Thedinghausen in eine neue Wärmepumpe.

Die Dr. Peters Group meldet zwei neue Vermietungserfolge beim geschlossenen Immobilienfonds Immobilienportfolio Deutschland I (IPD1). Der Non-Food-Discounter Tedii verlängert seinen Mietvertrag im Nahversorgungszentrum Bestwig in Nordrhein-Westfalen vorzeitig um vier Jahre bis mindestens 2032. Zugleich kündigte Ankermieter Lidl weitere Investitionen für seine Fläche im Nahversorgungszentrum Thedinghausen in Niedersachsen an.

Das Nahversorgungszentrum in Bestwig erwarb die Dr. Peters Group im Jahr 2021 als erstes Objekt für den IPD1. Die Liegenschaft umfasst 4.438 Quadratmeter Mietfläche, verteilt auf drei Gebäude. Vier Mieter nutzen die Flächen: Ankermieter Rewe die Einzelhandelskette Centershop, der Bekleidungs-Discounter Kik sowie Tedi.

Für seine 700 Quadratmeter große Fläche hatte Tedi bislang einen Mietvertrag über acht Jahre. Dieser wäre 2028 ausgelaufen. Durch die vorzeitige Verlängerung bleibt der Discounter nun mindestens bis 2032 am Standort. Damit sind weiterhin alle vier Fondsimmobilien des IPD1 voll vermietet. Dazu zählen Bestwig in Nordrhein-Westfalen sowie Peine, Thedinghausen und Wietzendorf in Niedersachsen.

Lidl investiert in Wärmepumpe am Standort Thedinghausen

Am Standort Thedinghausen baut Lidl als langjähriger Ankermieter seine Präsenz weiter aus. Der Lebensmitteldiscounter installiert eine Wärmepumpe. Sie beheizt und kühlt die Verkaufsfläche und klimatisiert zugleich Lager und Nebenräume. Lidl ist bereits seit dem Bau der 2.032 Quadratmeter großen Immobilie im Jahr 2004 Hauptmieter des Nahversorgungszentrums.

Dr. Peters Group meldet auch beim Nachfolgefonds IPD2 Erfolge

Bereits zuvor hatte die Dr. Peters Group ähnliche Fortschritte beim Nachfolgefonds Immobilienportfolio Deutschland II (IPD2) vermeldet. Beim Nahversorgungszentrum in Beckum in Nordrhein-Westfalen verlängerte Ankermieter Rewe seinen Mietvertrag vorzeitig um mindestens zwölf Jahre. Im Nahversorgungszentrum in Rathenow in Brandenburg erweiterte zudem das Möbelhaus Kranepuhl’s Optimale Möbelmärkte seine Verkaufsfläche. Sie wuchs um 362 Quadratmeter auf nunmehr 1.570 Quadratmeter. Damit ist auch diese Immobilie voll vermietet.