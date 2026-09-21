Dr. Peters verlängert Mietverträge mit Deichmann, Rossmann und Kaufland

Die Dr. Peters Group hat für ihren Nahversorgungsfonds DS 34 Mietverträge mit Deichmann, Rossmann und Kaufland verlängert. Das nahezu voll vermietete Geschäftszentrum in Seelow bindet damit wichtige Ankermieter langfristig. Bei Deichmann reicht die Perspektive sogar bis 2041.

Die Dr. Peters Group hat für den geschlossenen DS-Rendite-Fonds GmbH & Co. Nr. 34 Geschäftszentrum Seelow KG (DS 34) mehrere Mietvertragsverlängerungen vereinbart. Deichmann und Rossmann bleiben dem vor mehr als 30 Jahren eröffneten Nahversorgungszentrum erhalten. Zuvor hatte bereits Kaufland seinen Mietvertrag vorzeitig verlängert.

Deichmann nutzt in dem Objekt eine Mietfläche von 450 Quadratmetern. Der Schuheinzelhändler hat seinen Vertrag um fünf Jahre bis Ende März 2031 verlängert. Zusätzlich wurden Verlängerungsoptionen von zweimal drei sowie einmal vier Jahren vereinbart. Werden alle Optionen genutzt, läuft der Mietvertrag bis Ende März 2041.

Rossmann, das im Nahversorgungszentrum rund 800 Quadratmeter belegt, hat eine weitere bestehende Verlängerungsoption gezogen. Damit läuft der Mietvertrag der Drogeriemarktkette für mindestens drei weitere Jahre.

Kaufland verlängert Mietvertrag bis mindestens 2033

Auch Kaufland hat sich länger an den Standort gebunden. Der Lebensmitteleinzelhändler verlängerte seinen Mietvertrag für die rund 5.100 Quadratmeter große Fläche vorzeitig bis mindestens Ende März 2033.

Fabian Schultheis, Geschäftsführer Immobilien bei Dr. Peters: „Alle drei Mieter sind von dem Nahversorgungszentrum in Seelow überzeugt und werden weiterhin dazu beitragen, dass dessen Kunden ein besonders vielfältiges Sortiment vorfinden. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, auch mit weiteren Mietern der Immobilie Verlängerungen ihrer Mietverträge erzielen zu können. Denn der Standort funktioniert schon seit mehr als 30 Jahren.“

Das Nahversorgungszentrum in Seelow zählt insgesamt zwölf Mieter und weist den Angaben zufolge einen Vermietungsstand von 99,8 Prozent auf. Neben Kaufland, Deichmann und Rossmann gehören Toom, Ernsting’s Family sowie die Textildiscounter KiK und Tedi zu den Mietern des Objekts.