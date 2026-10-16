Geschlossener Immobilienfonds von Hahn Gruppe in zwei Monaten vollplatziert

Die Hahn Gruppe hat ihren geschlossenen Immobilienfonds für ein Fachmarktzentrum in Bensheim binnen zwei Monaten vollständig platziert. Auch Ankermieter Edeka Südwest beteiligte sich als Investor. Welche Ausschüttung der Fonds bringen soll und was als Nächstes kommt.

Die Hahn Gruppe hat ihren geschlossenen Immobilienfonds „Pluswertfonds 187 - Fachmarktzentrum Bensheim“ vollständig platziert. Das Unternehmen aus Bergisch Gladbach sammelte das benötigte Eigenkapital von rund 25,9 Millionen Euro binnen zwei Monaten ein. Der Fonds war Anfang August in den Vertrieb gestartet, wie die Hahn Gruppe am Freitag mitteilte.

Mit dem Kapital investiert der Publikums-AIF rund 44 Millionen Euro in ein lebensmittelgeankertes Fachmarktzentrum im hessischen Bensheim. An der Eigenkapitalsumme von 25,9 Millionen Euro einschließlich Agio beteiligten sich qualifizierte Privatanleger und Stiftungen. Zudem investierte Ankermieter Edeka Südwest selbst in den Fonds. Der Handelskonzern hält nach Angaben der Hahn Gruppe mehr als zehn Prozent des Fondskapitals.

Fachmarktzentrum Bensheim ist vollständig vermietet

Das Fachmarktzentrum an der Wormser Straße in Bensheim ist seit 2015 am Markt und nach Unternehmensangaben komplett vermietet. Mehr als 6.800 Quadratmeter der gesamten Mietfläche von rund 12.500 Quadratmetern entfallen auf das E-Center von Edeka Südwest. Dessen neuer Mietvertrag läuft bis 2046.

Weitere Mieter sind laut Hahn Gruppe die Drogeriekette dm und der Bio-Händler Alnatura. Zudem sind die Filialisten Deichmann, Takko Fashion und Das Futterhaus im Objekt vertreten.

Ausschüttung und Rückfluss des Immobilienfonds

Die prognostizierte Ausschüttung von 4,75 Prozent pro Jahr zahlt der geschlossene Immobilienfonds den Angaben zufolge quartalsweise aus. Die geplante Laufzeit reicht demnach bis Ende 2040. Die Prognose weist einen Gesamtmittelrückfluss (einschließlich Rückzahlung der Einlage) von 174,1 Prozent vor Steuern aus.

Kennzahl Wert Investitionsvolumen rund 44 Millionen Euro Eingeworbenes Eigenkapital rund 25,9 Millionen Euro (inklusive Agio) Platzierungsdauer zwei Monate Vermietbare Fläche rund 12.500 Quadratmeter Prognostizierte Ausschüttung 4,75 Prozent pro Jahr, quartalsweise Geplante Fondslaufzeit bis Ende 2040 Gesamtmittelrückfluss (Prognose) 174,1 Prozent vor Steuern Quelle: Hahn Gruppe

Zweite schnelle Platzierung in diesem Jahr

Laut Vorstandschef Thomas Kuhlmann hat Hahn damit diesem Jahr bereits zum zweiten Mal einen Publikumsfonds innerhalb von nur wenigen Wochen platziert. Vertriebschef Paschalis Christodoulidis kündigt unterdessen den nächsten geschlossenen Immobilienfonds an: „Schon in den kommenden Wochen starten wir mit einem neuen Paragraf-6b-Fond“, sagt er. Dieses Vorhaben richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger.