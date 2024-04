Ecclesia übernimmt Asigest

„Asigest bietet für die Ecclesia Gruppe ein spannendes Kundenportfolio mit Schwerpunkt im asiatischen Raum. Asien ist ein Markt mit großen Wachstumschancen, in dem wir bisher kaum aktiv waren. Das wird sich jetzt ändern“, kündigt Jochen Körner an, CEO der Ecclesia Gruppe. Mit dem Erwerb von Asigest als Spezialmakler für See- und Containerfracht hole man sich ebenso eine Reihe neuer Lösungen und Dienstleistungen mit ins Boot.