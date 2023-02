Element: Philipp Hartz und Michael Bongartz werden Mitglied des Executive Boards

Philipp Hartz und Michael Bongartz ergänzen das Executive Board um Astrid Stange (Chief Executive Officer) und Eric Schuh (Chief Financial & Insurance Officer). Damit ist Elements Führung in Bezug auf Expertise und Verantwortlichkeiten für die Zukunft bestens aufgestellt, um das Unternehmen in den kommenden Jahren zu skalieren und Element nachhaltig auf die nächste Stufe des wirtschaftlichen Erfolgs zu bringen.

Philipp Hartz startete im Februar 2020 bei Element und war entscheidend für den Aufbau der Organisationsstrukturen sowie die Leitung aller erfolgreichen Finanzierungsrunden verantwortlich. Als Chief Sales Officer hat er seit Oktober 2022 außerdem die Führung für den weiteren Ausbau von Elements Vertriebskanälen übernommen.

Darüber hinaus wird Hartz auch weiterhin für Investor Relations zuständig sein. Michael Bongartz, der im August 2022 die Rolle des Chief Commercial Officers übernommen hat, verfügt über 20 Jahre Expertise in der Versicherungsbranche und im Aufbau digitaler Versicherungsunternehmen. Als Leiter von Elements Offer Management, Business Management und Partner-Onboarding soll Bongartz den innovativen Versicherungsbetrieb weiter ausbauen.

„Ich freue mich wirklich sehr über diese tolle Verstärkung unseres Vorstandsteams. Ich schätze die langjährige Erfahrung meiner beiden Kollegen sehr und bin überzeugt, dass dieses Führungsteam maßgeblich für die Skalierbarkeit und den künftigen Erfolg von Element ist“, sagt CEO Astrid Stange.