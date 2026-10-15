ERGO Pro wird zu ONE Financial Services: Artemis Gruppe übernimmt Vertriebsnetz

ERGO Pro wird als ONE Financial Services AG Teil der Artemis Gruppe: Das sehen eine am 11. Oktober 2026 unterzeichnete Vereinbarung und die ERGO-Strategie bis 2030 vor. Was sich für Vermittler und Kunden ändert, erklärt der Überblick.

ERGO Pro firmiert künftig als ONE Financial Services AG und wird Teil der Artemis Gruppe. Auf Seiten des Versicherers steht die ERGO Beratung und Vertrieb AG, die Vertriebsorganisation der ERGO Deutschland AG. Die Transaktion ordnet sich in die Konzernstrategie der ERGO Group AG bis zum Jahr 2030 ein.

Für ERGO bedeutet die Vereinbarung vor allem eines: Der Versicherer gewinnt mit der Artemis Gruppe einen weiteren Partner im Versicherungsvertrieb. Zugleich baut er sein Kooperationsnetzwerk aus. Künftig will man sich zudem stärker auf den eigenen Vertrieb konzentrieren.

Aus ERGO Pro wird ONE Financial Services AG

Die Marke ERGO Pro entfällt mit der Umfirmierung. An ihre Stelle tritt die ONE Financial Services AG. Die Artemis Gruppe bindet die neue Gesellschaft vollständig in ihre Vertriebsplattform ein. Dort soll sie eigenständig auftreten und sich branchenübergreifend auf die Beratung und Absicherung ihrer Kunden konzentrieren.

Mehrheitlich gehört die ONE Financial Services AG der Artemis Gruppe. Daneben halten das bisherige Management und die führenden Vertriebspartner von ERGO Pro Anteile. Damit bleiben sowohl die bisherige Führung als auch zentrale Vermittler aus dem früheren ERGO-Pro-Netzwerk eingebunden.

Die Artemis Gruppe vereint bereits heute unterschiedliche Vertriebsformen. Dazu zählen Mehrfachvermittler, Makler, Maklerpools und Assekuradeure. Mit der ONE Financial Services AG kommt ein weiterer Baustein hinzu.

ERGO bleibt exklusiver Partner für Lebensversicherungen

Trotz der Umbenennung bleibt ERGO Produktgeber der neuen Gesellschaft. Im Geschäft mit Lebensversicherungen tritt der Versicherer als exklusiver Partner der ONE Financial Services AG auf. Daneben kann die Gesellschaft Produkte aus weiteren ERGO-Sparten vertreiben. Hinzu kommt das bestehende Portfolio der Artemis-Assekuradeure.

Das sagen ERGO und Artemis zur Übernahme der ERGO Pro

ERGO-Vorstandschef Dr. Oliver Willmes verweist auf das Netzwerk des Versicherers: „Mit der Artemis Gruppe gewinnen wir einen weiteren starken Vertriebspartner für unser Geschäft in Deutschland und bauen unser Kooperationsnetzwerk signifikant aus. Nicht zuletzt schaffen wir für unsere bisherigen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner der ERGO Pro eine attraktive Perspektive für die Zukunft“, sagt Willmes.

Burkhard Keese, Geschäftsführer und Founding Partner der Artemis Gruppe, nennt eine konkrete Zielgröße. Ihm zufolge soll die ONE Financial Services AG künftig mehr als 30.000 Neukunden pro Jahr für die Artemis Gruppe gewinnen. „Als Teil der Artemis Gruppe schaffen wir die Rahmenbedingungen für die ONE Financial Services AG, um ihr bestehendes Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und das Unternehmen für langfristigen Erfolg am Markt aufzustellen. Dafür setzen wir auf unsere langjährige Managementerfahrung in der Versicherungswirtschaft und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen“, sagt Keese.

Zeitplan: Abschluss im Januar 2027 geplant

Für den Abschluss der Transaktion ist Januar 2027 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen aufschiebenden Bedingungen. Über die Details haben ERGO und Artemis Stillschweigen vereinbart. Das gilt auch für den Kaufpreis.