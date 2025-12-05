Plansecur: Prominenter Neuzugang in der Jury des „Vordenker Forums“

Die Entscheidung über den Preisträger fällt eine unabhängige Jury, die unter Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, leitender Ökonom und Direktor am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, als Vorsitzenden hochkarätig besetzt ist, so die Mitteilung von Plansecur. Zu der Jury gehören neben Magdalena Neuner unter anderem auch Prof. Dr. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigen­rates zur Begutachtung der gesamt­wirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweisen“), der bekannte TV-Journalist Claus Kleber sowie Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising.

Neben weiteren Mitgliedern aus Wissenschaft und Gesellschaft gehören auch Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser und sein Vorgänger Johannes Sczepan sowie der Finanzberater Johannes Schäffer der Jury an.

Magdalena Neuner galt in ihrer aktiven Zeit als eine der stärksten Skilangläuferinnen im Biathlon und zählt der Mitteilung zufolge mit 63 Podestplätzen zu den erfolgreichsten Athletinnen der Weltcup-Historie. Bei Biathlon-Weltmeisterschaften ist sie demnach mit zwölf Titeln die erfolgreichste Siegerin und erreichte insgesamt 17 Podiumsplatzierungen. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann sie zweimal Gold und einmal Silber. Für ihre herausragenden Leistungen erhielt sie 2007, 2011 und 2012 die Auszeichnung als Deutschlands Sportlerin des Jahres.

Soziales Engagement nach Ende der Sportlerkarriere

Magdalena Neuner setzt sich demnach seit vielen Jahren für Charity-Projekte ein, unter anderem für den Verein Sternstunden sowie die Björn Schulz Stiftung. Zudem ist sie Schirmherrin der Peak Performer Stiftung, die sich darauf fokussiert, Kinder und Jugendliche in ihrer Leistungsfähigkeit zu stärken und ihnen die Freude am „Leisten“ zu vermitteln. Dabei werden zum Beispiel auch spielerisch Grundwerte wie Teamgeist, Eigenmotivation und Selbstbestimmtheit vermittelt.

„Ich möchte durch mein karitatives Wirken der Gesellschaft, die meine sportliche Laufbahn so enthusiastisch unterstützt hat, etwas zurückgeben“, wird Magdalena Neuner in der Mitteilung zitiert. „Die Aufnahme in die Jury des Vordenker Forum spielt dabei eine ganz besondere Rolle, weil es hier darum geht, andere Menschen und deren Leistungen zu ehren – sei es für die Gesellschaft, die Wissenschaft oder die Wirtschaft. Es geht um Menschen, die sich in vorbildlicher Weise und mit Weitblick engagieren“, so die Sportlerin weiter.

„Es ist eine große Freude zu sehen, wie das vor über 15 Jahren von Plansecur ins Leben gerufene Vordenker Forum immer weiter Fahrt aufnimmt“, ergänzt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.