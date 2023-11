ESG-Indizes: Kommt jetzt der Hype?

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben fast alle institutionellen Anleger und Vermögensverwalter in Europa, die zusammen ein Vermögen von über 150 Milliarden Euro verwalten, an, dass die Zahl der festverzinslichen Indizes in den nächsten zwei Jahren steigen wird.

Die von dem europäischen Vermögensverwalter Tabula Investment Management (Tabula“) in Auftrag gegebene Umfrage ergab, dass 96% der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter einen Anstieg der Zahl der ESG-Indizes erwarten, wobei 21% davon ausgehen, dass dieser Anstieg „dramatisch“ sein wird.

Auf die Frage, ob Innovationen im Bereich der ESG-Indizes für festverzinsliche Wertpapiere die notwendigen nachhaltigen Bausteine für Kernportfolio-Exposures geschaffen haben, stimmten mehr als 97% der Befragten zu, dass dies der Fall war. Diese Befragten gaben an, dass es nun möglich sei, Kernpositionen in ESG-ETFs für festverzinsliche Wertpapiere zu verlagern, ohne dass die risikobereinigten Renditen oder die Diversifizierung beeinträchtigt würden.

Ein Viertel der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter bewertet die Qualität der ESG-Daten für den Markt für festverzinsliche Wertpapiere derzeit als hervorragend, 62% als gut und 13% als durchschnittlich.

Jason Smith, Chief Investment Officer bei Tabula, sagte: „Die Zahl der ESG-Indizes, die passiven Anlegern in festverzinslichen Wertpapieren helfen, nachhaltige Anlagemöglichkeiten zu finden, ohne auf Renditen oder die Eigenschaften ihrer Kernportfolios verzichten zu müssen, hat bereits deutlich zugenommen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Qualität dieser Indizes weiter verbessert wird, um sicherzustellen, dass sie Emittenten enthalten, die gründlich auf ihre ESG-Eigenschaften hin untersucht und bewertet wurden.“

Michael John Lytle, CEO von Tabula, sagte: „Tabula ist seit langem Vorreiter bei der Entwicklung von ESG-Indizes für festverzinsliche Anleger. Wir waren die ersten, die Benchmarks für Anleger geschaffen haben, die ihre Portfolios an den Klimazielen des Pariser Abkommens ausrichten wollen. Wir entwickeln diese Indizes ständig weiter, um mehr Nachhaltigkeitskriterien einzubeziehen.“

Im Januar 2021 wurde Tabula mit der Auflage des EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC GY) zum weltweit ersten Anbieter eines an Paris orientierten Renten-ETFs, der gemäß den EU-Anforderungen an die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte als Artikel 9 eingestuft ist. Seitdem hat das Unternehmen seine SFDR-Artikel-9-ESG-Produktpalette um an Paris ausgerichtete Euro-High-Yield-Anleihen (THEP GY), an Paris ausgerichtete globale High-Yield-Fall Angels (THFA LN) und an Paris ausgerichtete Euro-Investment-Grade-Ultrashort-Anleihen (TUCP GY) erweitert. Tabula verfolgt mit diesen ETFs das Ziel, einfache und transparente Produkte zu schaffen, die die Kriterien der EU Paris-aligned Benchmark (PAB) erfüllen. In Übereinstimmung mit den PAB-Regeln müssen alle Indizes eine 50%ige Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Index des breiten Anleihemarktes bei Auflage und eine jährliche Reduktion von mindestens 7% aufweisen. Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, sind ausgeschlossen, und es werden weitere wichtige ESG-Kriterien angewandt (z. B. soziale Normen und umstrittene Waffen).