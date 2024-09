ETF: Zuflüsse trotz Volatilität

Die Aktienmärkte konnten sich von einer volatilen Phase Anfang August schnell wieder erholen, der S&P 500 schloss vor dem Hintergrund relativ solider Konjunkturdaten nur knapp unter seinem Allzeithoch. Die Konjunktur in den USA, im Euroraum und in Großbritannien lässt anhaltendes Wachstum der Weltwirtschaft bis Jahresende erwarten, in den kommenden Monaten dürfte die Wirtschaft dennoch an Schwung verlieren.

Mit Nettozuflüssen in Höhe von 11,4 Milliarden US-Dollar führten Core Equity ETFs das Feld an und kommen nach acht positiven Monaten auf ein Nettoneuvermögen seit Jahresbeginn von 84,7 Milliarden US-Dollar.1 Im Aktiensegment waren vor allem Strategien für die USA und Industrieländer gefragt, bei Anleihen standen Strategien für ultrakurze Laufzeiten (+3,8 Mrd. USD) und Unternehmensanleihen (+3,3 Mrd. USD) an der Spitze. Erwähnenswert ist das Anlagevermögen von Ultra-Short Maturity ETFs, die seit Jahresbeginn kontinuierlich zulegen und insgesamt 19,5 Milliarden US-Dollar einsammeln konnten. ETFs auf Staatsanleihen standen im August dagegen unter Druck und wiesen Nettoabflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar aus. Multi-Asset-ETFs kamen auf ein Plus von 31 Millionen US-Dollar, alternative und Rohstoffstrategien wiesen Abflüsse in Höhe von 95 bzw. 2 Millionen US-Dollar aus.

Übersicht

Aktien-ETFs hatten im August die Nase vorn

Kumulative ETF-Kapitalflüsse der letzten 12 Monate nach Assetklasse (Mrd. USD)

Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024.

Aktien-ETFs

Core Equity ETFs erneut mit Zuflüssen

Kapitalflüsse nach Segment: laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024. Zur „Segment“-Kategorie gehören Aktien-ETFs auf bestimmte Marktkapitalisierungssegmente wie Small Cap, Mid Cap und Large Cap. „Market Access“-ETFs investieren in schwer zugängliche Märkte wie Schwellenländer. Die „Basket“-Kategorie umfasst Strategien, die mehrere Aktien als Basiswerte kombinieren, z. B. FAANG-Aktien.

Die meisten Aktien-ETF-Kategorien in unserer Analyse beendeten den Monat mit Zuwächsen. Core Equity ETFs wiesen Zuflüsse in Höhe von 11,4 Milliarden US-Dollar aus, Smart Beta und Sektor-ETFs folgten mit 1,7 bzw. 1,3 Milliarden US-Dollar mit deutlichem Abstand auf den Plätzen 2 und 3, Themen-ETFs wiesen im August Abflüsse in Höhe von 120 Millionen US-Dollar aus. Seit Jahresbeginn haben Anlegerinnen und Anleger netto 113,0 Milliarden US-Dollar in Aktien-ETFs investiert.

Strategien für die USA und Industrieländer erneut besonders gefragt

Nettoneuvermögen von Aktien-ETFs nach Region: laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024. Die Kategorie „Welt“ enthält keine Schwellenländer.

Auf regionaler Ebene standen ETFs auf Aktien aus den USA sowie aus den Industrieländern erneut an der Spitze und kamen auf Zuflüsse in Höhe von 5,6 bzw. 4,7 Milliarden US-Dollar. Andere Länder-Exposures waren dagegen wenig gefragt, ETFs auf Aktien aus Deutschland, Großbritannien, China und Japan beendeten den Monat mit Nettoabflüssen.

Anleihen-ETFs

Ultra-Short Maturity und Corporate Bond ETFs an der Spitze

Nettoneuvermögen von Anleihen-ETFs nach Kategorie: laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024.

Mit Zuflüssen in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar standen ETFs auf Anleihen mit extrem kurzer Laufzeit an der Spitze, gefolgt von ETFs auf Unternehmensanleihen (+3,3 Mrd. USD). ETF-Strategien für Staats- und inflationsgebundene Anleihen waren dagegen wenig gefragt und beendeten den Monat mit einem Minus in Höhe von 1,1 Milliarden bzw. 925 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn kommen Anleihen-ETFs auf ein Nettoneuvermögen von insgesamt 46,9 Milliarden US-Dollar.

Euroraum- und US-Strategien führen das Feld an

Nettoneuvermögen von Anleihen-ETFs nach Region: laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024.

Mit Zuflüssen in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar führten ETFs auf Anleihen aus dem Euroraum im August das Feld an, doch auch US- (-1,6 Mrd. USD) und globale Strategien (+1,4 Mrd. USD) konnten zulegen. Schlusslichter waren ETFs auf Anleihen aus Schwellenländern sowie aus China mit Nettoabflüssen in Höhe von 455 bzw. 274 Millionen US-Dollar.

Vanguard UCITS ETFs

Vanguard ETFs mit Mittelzuflüssen in Höhe von 3,1 Md. USD.

Nettoneuvermögen von Vanguard ETFs: laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024.

Vanguard UCTIS ETFs beendeten den Monat überwiegend mit Zuflüssen und wiesen ein Nettoneuvermögen von insgesamt 3,1 Mrd. USD aus, von denen 2,4 Milliarden US-Dollar in Aktien- und 732 Millionen US-Dollar in Anleihen-ETFs flossen; Vanguard Multi-Asset-ETFs beendeten den Monat mit Zuflüssen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar.

1 Quelle: ETFBook; Stand: 31. August 2024.