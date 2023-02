Ex-HDI CEO Christopher Lohmann steigt beim Insurtech Eye Security ein

Der ehemalige HDI-CEO Christopher Lohmann ist bei dem auf Cybersicherheit spezialisierten Insurtech Eye Security an Bord gegangen. Das Insurtech hat Lohmann in sein Board berufen. Als nichtoperatives Mitglied soll Lohmann den Aufbau und Expansion von Eye Security in Europa unterstützen. Zudem vertritt er im Board die Interessen der Frühphasen-Investoren. Eye Security hat sich auf den Cyberschutz für den Mittelstand spezialisiert.