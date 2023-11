Finanzberatung 2030 – Welche regulatorischen Veränderungen auf die Branche zukommen

Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Wirtschaft und den Altersvorsorgemarkt in Europa und Deutschland? Und welche Herausforderungen ergeben sich durch die anstehenden Regulierungen im Versicherungs- und Altersvorsorgebereich? Der britische Lebensversicherer Standard Life hatte zum Expertentalk in die britische Botschaft in Berlin geladen.

Unter Leitung von Dr. Marc Surminski, Versicherungsexperte und Herausgeber der Zeitschrift für das Versicherungswesen diskutierten Verbraucherschutz, Maklerverbänden, Politik und Wissenschaft über den Sinn und Unsinn eines Provisionsverbotes und seine Folgen, die Notwendigkeit einer geförderten privaten Altersvorsorge, die Ergebnisse der Fokusgruppe Altersvorsorge und eine fehlende Finanzbildung.

Kommt das Provisionsverbot oder kommt es nicht? Die Folgen der regulatorischen Veränderungen durch die Europäische Union für Maklerinnen und Makler standen im Zentrum einer spannenden und intensiven Gesprächsrunde in der britischen Botschaft in Berlin. Geladen hatte der Britische Lebensversicherer Standard Life. Gekommen waren Prof. Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Norman Wirth, AfW, Constantin Papaspyratos, Bund der Versicherten und die beiden Finanzausschussmitglieder Dr. Carsten Brodesser, Mitglied im Finanzausschuss, CDU und Stefan Schmidt.

Nach Grußworten des stellvertretenden britischen Botschafters Kieran Drake und dem Standard Life CEO Nigel Dunne eröffnete OECD-Altersvorsorg-Analystin Jessica Mosher mit einem Impulsvortrag die Abendveranstaltung. Mosher arbeitete klar heraus, wie positiv sich ein Mix aus verpflichtender betrieblicher Altersversorgung, staatlichen Förderungen, finanziellen Anreizen und niedrigen Hemmschwellen auf die Altersvorsorge auswirken. So gebe es in Großbritannien eine sehr große Teilhabe an der dortigen bAV, weil die Anmeldung in dem System automatisch erfolge. Für denjenigen, die kein Interesse hätten, gebe es die Möglichkeit einer bewussten Abwahl, dem so genannten Opt-out.

Dies hätte dazu geführt, dass Pensionspläne in Großbritannien für die Altersversorgung eine zentrale Rolle spielen. In Deutschland haben Frauen laut Mosher im Schnitt eine um ein Drittel geringere Rente. Weil Frauen hierzulande eine so hohe Lücke in ihrer Altersvorsorge hätten, sei es umso wichtiger, die Schwelle für die Teilhabe daran so niedrig wie möglich zu gestalten. Die Digitalisierung eröffne hier neue Möglichkeiten. So gebe es in vielen Länder inzwischen Apps, die einfach und unkompliziert Zuzahlungen ermöglichen würden.

Ein weiterer zentraler Faktor sind laut Mosher zudem Kombinationen aus finanziellen und steuerlichen Anreizen. Wie erfolgreich eine solche Kombination sein kann, zeige die Riester-Rente. Zudem forderte Mosher auch Arbeitgeber auf, sich an der Altersvorsorge stärker zu beteiligen. Insbesondere Geringverdiener bräuchten hier mehr Unterstützung. Es gehe letztlich darum, ein Altersvorsorgeangebot aufzusetzen, dass Stabilität, Sicherheit, Flexibilität und Garantien verbinde. Zwischen diesen Polen müsse eine Lösung gefunden werden. Damit Altersvorsorge überhaupt erfolgreich sein könne, brauche es aber auch und vor allem Kommunikation.

„Die Menschen müssen verstehen, wie ihre Altersvorsorge funktioniert“, sagte Mosher. Hierfür sei Versicherungsberatung essenziell. Laut Mosher gibt es hier allerdings noch Lücken in Markt. Die technologische Unterstützung sei daher umso wichtiger, ebenso wie Finanzbildung. „Wir müssen den Menschen beibringen, was sie für das Alter tun können“, forderte die Expertin.

Ein Provisionsverbot schadet Kleinanlegern

Im zweiten Impulsvortrag analysierte Professor Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm die Auswirkungen einer Provisionsregulierung oder eines möglichen Provisionsverbots und die Ergebnisse der Fokusgruppe Altersvorsorge.

„Ein Provisionsverbot schadet Kleinanlegern. Es ist mir ein Rätsel, warum es daher in der EU-Kleinanlegerstrategie überhaupt verfolgt wird“, sagte der Finanz- und Versicherungsexperte. Ruß Aussagen basierten auf zwei Studien. Unter anderem zur EU-Kleinanlegerstrategie. Laut Ruß gebe es wenig bis gar keine Gründe, die für ein Provisionsverbot sprechen würden.

Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des ifa: „Ein Provisionsverbot schadet Kleinanlegern.“

Das Provisionsverbot bezeichnete Ruß als scharfes Schwert und einen Eingriff in die Vertragsfreiheit. Wichtig sei eine Transparenzregulierung, die dafür Sorge, dass Verbraucher verstünden, was sie kaufen.