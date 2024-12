Fintech Ride von Gründern zurückgekauft

Die bestehenden Angebote, darunter Aktien- und Optionshandel sowie Steuerunterstützung und Buchhaltung für vermögensverwaltende Gesellschaften, sollen wie gewohnt weitergeführt werden, teilt das Gründer-Duo in einer Presseerklärung mit. “Wir können all unseren Kunden ab Tag 1 den gewohnten Service bieten, sie gemeinsam mit unseren Partnern steuerlich betreuen, Wertpapiere verbuchen und Jahresabschlüsse erstellen. Ab Januar werden wir auch wieder Neukunden aufnehmen“, kündigt Schulte an.

Neben den Gründern ist auch das Kernteam zurück: Alex Fedorov übernimmt erneut die Rolle des CTO und wird vom früheren Softwareentwicklerteam unterstützt. Teile des Vertriebs- und Kundensupport-Teams sind ebenfalls wieder an Bord.

Anfang September hatte Ride Capital Insolvenz angemeldet. Im November übernahm ein Investorengremium die Kerngeschäfte des Unternehmens.

“In den kommenden Wochen und Monaten liegt unser Fokus darauf, den Geschäftsbetrieb von Ride zu stabilisieren und auszubauen. Wir wissen, dass die vergangenen Monate mit Unsicherheiten verbunden waren. Umso mehr danken wir unseren Kunden für ihre Treue und Unterstützung. Unser Ziel ist es, Ride mit dem Kernteam kontinuierlich zu verbessern und unseren Kunden die besten Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Vermögensziele zu erreichen“, so Schulte.

Kiefer und Schulte haben mit Ride Capital seit dem Start im September 2020 spezielle Dienstleistungen für eine Zielgruppe unterhalb des klassischen Private Bankings entwickelt, also für diejenigen, die gerade Vermögen aufbauen. Das Unternehmen unterstützt Privatanleger bei der Gründung und Verwaltung einer vermögensverwaltenden GmbH (vvGmbH).