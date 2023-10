Finlex: Patrick Schüler verstärkt als CFO das Managementteam

Der ausgewiesene Finanzexperte Patrick Schüler kommt von der inzwischen führenden deutschen Low-Code Banking-Plattform Fintus. Dort trieb er als CFO und Head of M&A die Entwicklung vom Start-up zu einem etablierten mittelständischen Softwareanbieter in den letzten 2 Jahren voran. Bei Finlex soll Schüler seine Finanzexpertise und Erfahrungen insbesondere aus dem Investorenmanagement und den M&A Aktivitäten einsetzen, um die weitere Expansion des Unternehmens voranzutreiben.



Schülers beruflicher Werdegang startete in der Transaktionsberatung von EY und führte über das Investmentbanking bei Société Générale in London schließlich – als Vice President Investment Banking und M&A – zur IEG Investment Banking Group in Berlin. Ende 2021 wechselte Schüler zu Fintus nach Frankfurt/Main.

„Wir freuen uns sehr, mit Patrick Schüler einen erfahrenen Finanzexperten aus der Branche zu gewinnen“, heißt Finlex-CEO und Gründer Sebastian Klapper den neuen Kollegen im Managementteam willkommen. „Mit seiner Unterstützung stellen wir sicher, dass das rasante Wachstum von Finlex in finanziell soliden Strukturen gelingt. Seine Expertise und Erfahrung wird dazu beitragen, Finlex als führenden Marktplatz für Commercial lines in Europa zu etablieren.“