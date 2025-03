Franke und Bornberg: Neuer Nachhaltigkeits-Score soll Beratung erleichtern

Der Score basiert auf einer umfassenden Analyse der Nachhaltigkeitsstrategien der Versicherer, die weit über Transparenz-Bewertungen und regulatorische Vorgaben hinausgeht und eine Orientierungshilfe für die Beratung darstellt soll, betont das Analysehaus bei der Vorstellung des neuen Ansatzes. Dieser bewerte nicht nur, ob ein Versicherer nachhaltige Grundsätze verfolgt, sondern legt den Fokus auf die praktische Umsetzung von Maßnahmen. Ziel sei es, eine objektive Grundlage für die Beratung und den Vertrieb zu liefern, erklärt Franke und Bornberg.

In der Tat beeinflussen Versicherer als Investoren, Arbeitgeber und Risikomanager zahlreiche Nachhaltigkeitsaspekte. Der Nachhaltigkeits-Score soll dabei helfen, Unterschiede in den Strategien sichtbar zu machen. „Entscheidend ist nicht, wer am ausführlichsten berichtet, sondern wer tatsächlich handelt“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Ziel sei es, Nachhaltigkeitsbewertungen nachvollziehbar und überprüfbar zu gestalten.

Sechs Themenbereiche im Fokus

Die Bewertung umfasst sechs Themenbereiche: das Ressourcenmanagement, das den Energie- und Materialverbrauch untersucht, die Arbeitgeberverantwortung mit Blick auf Arbeitsbedingungen und Vielfalt, sowie das gesellschaftliche Engagement eines Versicherers, beispielsweise durch soziale Projekte. Zusätzlich werden nachhaltige Investments berücksichtigt, um zu prüfen, inwiefern Versicherer Kapital in ökologisch und ethisch vertretbare Projekte lenken. Die Kriterien Wandel und Innovation bewerten Strategien zur Weiterentwicklung, während nachhaltige Produkte daraufhin überprüft werden, ob sie umweltfreundliche und soziale Standards einhalten.

Die Analyse basiert auf mehr als 200 Einzelkriterien, darunter der CO2-Fußabdruck, die Anlagestrategie und Maßnahmen zur Unternehmensentwicklung. Ein Benchmark-Verfahren vergleicht die Ergebnisse mit dem Marktdurchschnitt.

Makler und Vermittler können den Nachhaltigkeits-Score über das Vergleichsprogramm fb>xpert der fb research GmbH abrufen und für die Beratung nutzen. Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) stellt die Ergebnisse seinen Mitgliedern bereit. Damit lassen sich die Nachhaltigkeitsstrategien von Versicherern einordnen und in Kundengesprächen transparent darstellen.

Die Bewertungen werden regelmäßig aktualisiert, um neue gesetzliche Vorgaben und Marktveränderungen zu berücksichtigen, betont das Analysehaus.