Morgen & Morgen: Die besten Risikolebensversicherungen 2025

Der Markt für Risikolebensversicherungen verändert sich: Laut aktuellen Analysen des unabhängigen Ratingshauses Morgen & Morgen profitieren Verbraucher von günstigeren Tarifen beziehungsweise Beiträge sowie verbesserten Leistungen. Grund dafür ist die Anhebung des Höchstrechnungszinses auf 1,0 Prozent zum 1. Januar 2025, die Versicherern neue Spielräume in der Tarifgestaltung eröffnet.

Durch die Anpassung können Versicherungsgesellschaften die Beiträge für ihre Policen senken. Der höhere Rechnungszins erlaubt eine günstigere Kalkulation der Versicherungssummen, was sich positiv auf die Prämien auswirkt. Allerdings nutzen laut Morgen & Morgen nicht alle Anbieter diese Möglichkeit. „Rund die Hälfte der Versicherer kalkuliert mit dem neuen Rechnungszins und bietet ihre Tarife, in dem von uns berechneten Modellfall, im Schnitt um knapp sechs Prozent günstiger als im Vorjahr an“, erklärt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik & Rating bei Morgen & Morgen.

Neben der Preisentwicklung rückt auch die Bedingungsqualität stärker in den Fokus. Besonders sogenannte Premium-Tarife gewinnen an Bedeutung. Diese bieten erweiterte Leistungen, etwa finanzielle Unterstützung bei schweren Erkrankungen, (Dread Disease) noch vor dem Versterben oder die Möglichkeit, den Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung nachträglich zu erhöhen.

Keine 1- und 2-Sterne-Tarife mehr am Markt

Die 5-Sterne-Tarife haben sich im Vergleich zu 2022 kaum verändert und dominieren mit 113 Tarifen weiterhin den Markt. Während die Anzahl der 4-Sterne-Tarife seit 2020 um neun gesunken ist, was für das Analysehaus darauf deutet, dass einzelne Anbieter sich verbessert hätten, hat sich die Kategorie der 3-Sterne-Tarife noch deutlicher reduziert – von 26 auf 15.

Für Morgen & Morgen ein klares Indiz für eine generelle Qualitätssteigerung. Zudem gibt es seit 2022 keine 1- oder 2-Sterne-Tarife mehr, was den insgesamt hohen Standard der Risikolebensversicherung unterstreicht.

Sterneverteilung M&M Rating Risikoleben

Ratingbewertung Anzahl Tarife 2025 Anzahl Tarife 2022 Anzahl Tarife 2020 5 Sterne – ausgezeichnet 113 115 90 4 Sterne – sehr gut 22 25 31 3 Sterne – durchschnittlich 15 16 26 2 Sterne – schwach 0 0 1 1 Stern – sehr schwach 0 0 0 © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand: 02/2025

Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine klare Tendenz: Verbraucher profitieren nicht nur von stabilen und teils günstigeren Prämien, sondern auch von verbesserten Leistungsangeboten. Das steigende Qualitätsniveau im Markt der Risikolebensversicherungen bestätigt diese positive Entwicklung. „Besonders auffällig ist der hohe Anteil an 5-Sterne-Tarifen, während schwächere Tarife vollständig vom Markt verschwunden sind. Verbraucher profitieren dadurch von immer besseren Produkten mit höherer Leistungsfähigkeit,“ ordnet Saal das Ergebnis ein. Hier geht es zu den Ratingergebnissen

M&M Rating Risikolebensversicherung

Wie es um die Bedingungen in der Risikolebensversicherung steht, betrachtet Morgen & Morgen ebenfalls in seinem Rating. Insgesamt gibt es maximal 43 Bewertungspunkte, die sich aus der Gewichtung und dem Erfüllungsgrad der 19 Ratingfragen zusammensetzen. Oftmals bietet ein Versicherer mehrere Tarife mit unterschiedlicher Bedingungsqualität an. Premium-Tarife verfügen etwa über weitere Leistungen wie Nachversicherungsgarantien, Verlängerung der Vertragslaufzeit oder Mitversicherung eines Kindes.

Entsprechend der Morgen & Morgen Mindestkriterien verzichten die topbewerteten Tarife auf unübliche Einschränkungen, Kündigung oder Vertragsanpassung nach § 19 VVG, wenn der Versicherungsnehmer Anzeigepflichtverletzungen nicht zu vertreten hat.

Weiter verzichten sie auf das Kündigungsrecht bei Gefahrerhöhung wie ein verändertes Rauchverhalten. Sie gewähren auch bei nicht gemeldeter Gefahrenerhöhung eine entsprechende, ggf. angepasste Leistung. Fünf-Sterne-Tarife bieten darüber hinaus Nachversicherungsgarantien bei Heirat, Geburt eines Kindes und Immobilienerwerb, betont M&M.

Mindestkriterien beim M&M Rating Risikoleben