Gold: Ein stiller Nutznießer des 3D-Reset

Trotz fast ununterbrochener Verkäufe westlicher Investoren im letzten und in diesem Jahr liegt Gold deutlich über seinem bisherigen Allzeithoch und wird derzeit zu über 2.300 US-Dollar pro Unze gehandelt. Die Verkäufe im Westen werden vor allem von den Käufen von östlichen Zentralbanken, Investoren und Haushalten überragt. Diese neue Dynamik wird von China angeführt, aber auch im Nahen Osten und anderswo ist ein erheblicher Nachfrageanstieg zu verzeichnen.

Geopolitische und fiskalische Fragilität – Trends, die direkt mit der Demografie und der Deglobalisierung des 3D-Reset zusammenhängen – bewirken heute eine nachhaltige und mehrgleisige globale Goldnachfrage. Dies könnte unserer Meinung nach einen der stärksten Haussen auslösen, seit Präsident Nixon im November 1971 das Goldfenster schloss und die Konvertibilität des US-Dollars in Gold beendete.

Goldaktien haben jetzt einen sehr starken Cashflow, werden aber immer noch zu langfristig niedrigen Bewertungen gehandelt

Zwar hat sich der Goldpreis erholt, die Goldaktien sind jedoch dahinter zurückgeblieben. Trotz starker finanzieller Fundamentaldaten, bedingt durch diese vom Osten angeführte Goldhausse, liegen die Bewertungen nahe an den 40-Jahres-Tiefs, was auf den Pessimismus des Westens in Bezug auf Gold und die schlechte operative Performance einiger Sektorführer zurückzuführen ist. Was könnte das ändern?

Die Formulierung „Märkte machen Meinungen“ könnte in Bezug auf Gold in „Margen machen Meinungen“ geändert werden. Da der Goldpreis seit Jahresbeginn im Durchschnitt ca. 2.200 US-Dollar pro Unze liegt und wir davon ausgehen, dass sich die Kosteninflation erheblich verlangsamen wird, erwarten wir im Laufe des Jahres eine sehr starke Margenausweitung und Cashflow-Generierung. Wir glauben, dass ein starker Cashflow und eine starke Finanzdisziplin schwer zu ignorieren sein werden und mit der Zeit die düstere Stimmung aufhellen werden.

Es ist keine Übertreibung, dass der Goldminensektor um 50 % steigen könnte und immer noch einen günstigen Eindruck machen würde. Bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von ca. 300 Mrd. US-Dollar wurde der Goldaktiensektor im Grunde ignoriert – aber wir glauben, dass sich das ändern wird. Wenn es jemals einen Grund gab, Goldaktien in eine mehrjährige Edelmetallallokation einzubeziehen, dann ist dieser Zeitpunkt unserer Meinung gekommen.

Die Stärke des Goldes spiegelt eine Verschiebung hin zu einer multipolareren Welt wider

Die neuen geopolitischen Bruchlinien in Bezug auf die Rivalität zwischen den USA und China und die Sanktionen, die nach dem Einmarsch in der Ukraine 2022 gegen Russland verhängt wurden, haben zu Rekordkäufen von Gold als Währungsreserveanlage durch die Zentralbanken geführt. 300 Mrd. US-Dollar an eingefrorenen russischen Reserven machen deutlich, was der Einsatz des US-Dollars als Waffe – Dollar-Hegemonie, wenn man so will – wirklich bedeuten kann. Umfangreiche Emissionen von US-Staatsanleihen zur Finanzierung endloser Defizite führen auch zu Gerüchten über die langfristige Schuldentragfähigkeit. Die Zentralbanken – China, Singapur, Polen, die größten im Jahr 2023 – haben aufgepasst, obwohl der Anteil der Goldreserven an den Gesamtreserven durch Rekordkäufe bisher nur von 12,9 % Ende 2021 auf 15,3 % Ende 2023 gestiegen ist.

Langfristig betrachtet spiegeln die Zentralbankkäufe die Entwicklung der globalen geopolitischen und monetären/fiskalischen Dynamik wider. Zwischen 1989 und 2007 verkauften die westlichen Zentralbanken so viel Gold wie möglich, was ab 1999 durch Goldvereinbarungen der Zentralbanken eingeschränkt war, um die Verkäufe in einem angemessenen Rahmen zu halten. In dieser Welt nach der Berliner Mauer und der Sowjetunion, in der die von den USA angeführte liberale Demokratie an Bedeutung gewann, sich die Globalisierung beschleunigte und die US-Schuldenkennzahlen im Vergleich zu heute ehrlich gesagt winzig erscheinen, schien die „Entmonetarisierung“ von Gold als Reservewährung völlig logisch.

Die Finanzkrise von 2008, die Einführung der quantitativen Lockerung und der aufkommende geopolitische Stress reichten aus, um den Verkauf im Westen zu stoppen und die Zentralbanken der Schwellenländer zwischen 2009 und 2021 zu Goldkäufen in Höhe von durchschnittlich 400 Tonnen pro Jahr zu animieren. Große Zahlen (>10 % des jährlichen Bedarfs), aber weltbewegend sid sie nicht.

Die von den Zentralbanken in den Jahren 2022 und 2023 gekauften mehr als 1.000 Tonnen Gold (20 % der weltweiten Nachfrage), eine Rate, die sich im ersten Quartal 2024 fortsetzte, könnten aber weltbewegend sein. Es scheint durchaus plausibel, dass die heutige angespannte Dynamik zwischen Amtsinhabern und aufstrebender Macht in Kombination mit der fiskalischen Fragilität, die sich nicht nur über den Reservewährung der USA, sondern über dem gesamten Industriewirtschaftsblock abzeichnet, ein nachhaltiges Interesse an Gold auslösen wird.

Um es ganz offen zu sagen: Der Goldmarkt ist nicht wirklich groß genug, um eine so nachhaltige Entwicklung ohne wesentlich höhere Preise zu verkraften, insbesondere wenn andere globale Akteure zur gleichen Zeit einsteigen wollen.

Wachsende Nachfrage chinesischer Investoren, da der Glanz von Immobilien schwindet

Chinesische Haushalte, die in den Jahren 2022 und 2023 Billionen (in US-Dollar) zu einer bereits rekordverdächtigen Sparschwemme hinzugefügt haben, sind ein solcher Akteur. Das Ende der dreißigjährigen Immobilienhausse war der Schlüssel, um einen enormen Wandel in der Einstellung zu Gold auszulösen. Die wachsende Anlegerpräferenz für Gold läuft parallel zum Rückgang des Immobilienmarktes. Wir bezweifeln, dass eine stärkere Goldnachfrage der privaten Haushalte ein vorübergehendes Phänomen ist.

Westliche Investoren, deren Verkäufe nicht ausreichten, um die Rekordgoldpreise zu stoppen, sind ein weiterer wichtiger Akteur, der in den nächsten Quartalen vom Verkäufer zum Käufer werden könnte. Westliche Investmentkäufe (und -verkäufe) sind zuverlässig den Wendepunkten in der Geldpolitik gefolgt. Eine zyklische Lockerung scheint in diesem Jahr immer noch wahrscheinlich, und eine von der Geldpolitik dominierte Zukunft deutet darauf hin, dass eine Intervention der US-Notenbank erforderlich sein wird, um den Markt für Staatsanleihen solvent/liquide zu halten. Gold wird eine relevante Absicherung gegen die fiskalische Glaubwürdigkeit der Zentralbank und der Staatsanleihen bleiben, die westliche Investoren nutzen werden.

Autor James Luke ist Fondsmanager Rohstoffe bei Schroders.