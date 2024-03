Goldpreis erreicht Allzeithoch

Der Goldpreis hat am Freitagmorgen um 10.30 Uhr bei der Londoner Benchmark-Auktion ein neues Allzeithoch erreicht und wurde für deutsche Anleger mit 1.983 Euro pro Feinunze gehandelt. Dies ist der fünfte Tag in Folge mit neuen Rekordpreisen.

Den aktuellen Euro-Goldpreis pro Feinunze finden Sie hier.

Adrian Ash, Director of Research des Edelmetall-Marktplatzes BullionVault, der heute 2,9 Milliarden Euro Gold für über 100.000 Privatanleger weltweit in Tresoren verwaltet, kommentiert die Lage wie folgt: „Der Anstieg des Goldpreises in dieser Woche ist darauf zurückzuführen, dass die Erwartungen für die US-Zinsen zurückgegangen sind, während sich das Säbelrasseln zwischen Moskau und der Nato verschärft hat und der Konflikt im Nahen Osten anhält. Dies entspricht dem Muster früherer fünf-tägiger Rekordhochs, die alle in Zeiten finanzieller, monetärer oder geopolitischer Spannungen erreicht wurden.

Obwohl der Goldpreis in dieser Woche neue Allzeithochs erreicht hat, ist Gold weit davon entfernt, ein überfüllter Markt zu sein – geschweige denn eine Blase. Die letzten Tage sehen zwar dramatisch aus, und der plötzliche Anstieg des heißen Geldes, das auf Goldderivatkontrakte wettet, wird sich auf natürliche Weise selbst ausbrennen, aber der zugrunde liegende Aufwärtstrend bleibt beständig. Verglichen mit der Verdreifachung von Bitcoin in den letzten 12 Monaten oder mit den großen Kursgewinnen bei Aktien, angeführt von US-Tech-Aktien, ist er sogar fast langweilig.

Vielleicht erklärt dies, warum sich westliche Anleger weiterhin von Goldbarren fernhalten und insgesamt Gewinne mitnehmen, anstatt das Edelmetall jetzt zu kaufen. Langfristige Bullenmärkte entstehen jedoch nicht, indem man immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Und wenn man Gold als eine Art Anlageversicherung betrachtet – wie es die überwiegende Mehrheit der privaten und professionellen Goldanleger tut – ist der beste Zeitpunkt zum Kauf, bevor es darauf ankommt, wenn andere Finanzmärkte gut laufen und es keinen Ansturm auf das ’sichere-Hafen-Edelmetall‘ gibt.“