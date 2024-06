Gratwanderung: Der Ansatz der Fed zur Inflationskontrolle und zum Anlegervertrauen

Anfang dieses Monats beschloss die Fed, die Zinssätze in Erwartung einer Abkühlung der Inflation zwischen 5,25 % und 5,5 % zu halten, wo sie sich seit nahezu einem Jahr befinden. Nicholas Sargen von der Darden School of Business zur Frage, wie die Fed die Inflation bekämpfen und das Vertrauen der Anleger erhalten kann.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie vor vier Jahren ist die Federal Reserve mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konfrontiert. Zunächst wurde sie dafür kritisiert, dass sie zu langsam handelte, um den Inflationsanstieg in den Jahren 2021-2022 einzudämmen, und dann befürchteten viele Beobachter, dass sie die Wirtschaft schwächen könnte, wenn sie aufholen würde.

Das Rezessionsrisiko hat sich zwar verringert, dennoch hat sich die Inflation in letzter Zeit hartnäckig gehalten, und die Anleger fragen sich, ob die Prognosen der Fed, die eine Annäherung an das 2-Prozent-Ziel vorsehen, letztendlich eintreffen werden.

Angesichts dieser Entwicklungen hat sich die Wahrnehmung der Anleger hinsichtlich der US-Geldpolitik deutlich verschoben. Zu Beginn dieses Jahres hatte der Markt für Staatsanleihen sechs Senkungen des Leitzinses eingepreist also doppelt so viele wie von der Fed erwartet. Jetzt, zum ersten Mal seit Beginn der Straffung der Fed-Politik, erwarten die Anleger weniger Zinssenkungen als von der Fed vorgesehen.

Sollte diese Diskrepanz fortbestehen, könnten die Anleger irgendwann am Engagement der Fed als Inflationsbekämpferin zweifeln.

Diese Aussicht hat die Redaktion der Washington Post dazu veranlasst, die Frage zu stellen, ob Beamte der Fed ihre Zinsprognosen veröffentlichen sollten, da „die Vertreter der Fed über die Jahre hinweg notorisch schlechte Prognosen abgegeben haben“.

Laut der Meinung der Redaktion bot die Entscheidung, das „Dot Plot“ im Januar 2012 zu veröffentlichen, der Fed eine Gelegenheit, dem Markt zu vermitteln, dass sie die Zinssätze nach der Finanzkrise 2008 und der Großen Rezession für längere Zeit auf einem niedrigen Niveau halten würde. Da sich die Fed nun aber im Modus der Inflationsbekämpfung befindet und die Zinssätze auf einem 20-Jahres-Hoch liegen, ist die Dynamik eine völlig andere:

„Egal wie oft Herr Powell sagt, dass das „Dot Plot“ nur eine Prognose und kein politischer Plan ist, die Punkte werden wörtlich genommen – was ihm die Hände bindet“, so die Redaktion.

Nach einem weiteren Vorschlag soll die Fed Szenarioanalysen in ihre öffentliche Kommunikation einbeziehen.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat der ehemalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke empfohlen, dass die Zentralbanken sowohl typische als auch alternative Szenarien veröffentlichen, damit „die Öffentlichkeit schärfere Rückschlüsse auf die Reaktionsfunktion ziehen und somit künftige politische Maßnahmen besser vorhersehen kann“. Die Notwendigkeit, alternative Szenarien in Betracht zu ziehen, ist besonders dann von Bedeutung, wenn die Wirtschaft in hohem Maße unvorhersehbar ist und ein breiteres Spektrum an Ansichten vermittelt werden muss.

Diese Vorschläge zielen darauf ab, die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit der Fed zu verbessern. Sie gehen jedoch nicht darauf ein, warum die Fed-Beamten die Beschleunigung der Inflation, die 2021 einsetzte, erheblich unterschätzt haben.

Die Ökonomen Mickey Levy von der Hoover Institution und Charles Plosser, ehemaliger Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, bewerten die Geschehnisse in einer Präsentation mit dem Titel „The Fed’s Strategic Approach to Monetary Policy Needs a Reboot“.

Levy und Plosser räumen ein, dass der 2012 formulierte langfristige Strategieplan der Fed ausgewogen und klar war. In den darauffolgenden Jahren machten sich die Beamten jedoch Sorgen, dass sich der Nominalzins der effektiven Untergrenze der Fed von null nähert. Der Grund dafür: Das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation – der persönliche Konsum-Deflator – lag für den Großteil des Jahrzehnts unter dem Zielwert von 2 Prozent, und die Schätzungen der Fed für den natürlichen Realzins zeigten einen rückläufigen Trend.

In der Folge führte die Fed in ihrer Strategieüberprüfung für 2019-2020 das Konzept des „Flexible Average Inflation Targeting“ (FAIT) ein. Die Absicht war, die Inflation unter 2 Prozent dadurch auszugleichen, dass sie „für einige Zeit moderat über 2 Prozent liegt“. Die Fed erweiterte außerdem ihr Mandat und strebte eine maximale Beschäftigung an, wodurch die Erwerbsquote erhöht und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit niedrig gehalten werden sollte.

Nach Ansicht von Levy und Plosser trugen diese strategischen Änderungen dazu bei, dass die Fed das Inflationsrisiko unterschätzte und die Zinsen nicht anhob, als die Inflationserwartungen nicht mehr verankert waren. Die Tatsache, dass sich die Fed auf Forward Guidance (über die Dot Plots) verließ, ohne die Zinssätze anzuheben, erhöhte wiederum die Inflationserwartungen.

Eine ihrer Empfehlungen für die anstehende Strategieüberprüfung lautet, dass die Fed die Asymmetrien und die Komplexität der flexiblen durchschnittlichen Inflationsvorgabe korrigieren und zu einem klaren 2-Prozent-Ziel zurückkehren sollte. Eine weitere Empfehlung lautet, den Inflationsprozess und die Inflationsdynamik im Lichte der Unzulänglichkeiten des derzeitigen zeitvarianten Phillips-Kurven-Ansatzes gründlich zu überprüfen.

Zugleich sind sie der Meinung, dass die Entscheidungsfindung der Fed zu diskretionär geworden ist und dass sie systemische Regeln wie die Taylor-Regel als Leitfaden für die Politikgestaltung einbeziehen sollte.

Meiner Meinung nach bestand eine der größten Leistungen der Fed darin, ihre Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpfer während der Amtszeit von Paul Volcker als Fed-Vorsitzender wiederherzustellen und über die nächsten vier Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Der Inflationsschub in den Jahren 2021-2022 war die erste Bewährungsprobe für das Engagement der Fed.

Leider war die Fed dazu prädestiniert, der Schaffung von Arbeitsplätzen oberste Priorität einzuräumen, selbst als sich die Wirtschaft erholte, sobald die Unternehmen und Schulen wieder öffneten und die Finanzpolitik stark expansiv wurde.

Die Fed reagierte auf die Pandemie fälschlicherweise mit den gleichen Maßnahmen wie auf die Finanzkrise 2008, obwohl es sich um sehr unterschiedliche Schocks handelte.

Da die Inflation derzeit bei über 3 Prozent liegt, sollte das Hauptziel der Fed heute darin bestehen, die Arbeit abzuschließen und sicherzustellen, dass die Inflation zu ihrem erklärten Ziel zurückkehrt.

In einer Debatte einigten sich zwei prominente Wirtschaftswissenschaftler, Glenn Hubbard und Lawrence Summers, darauf, dass es die Fed vor einer großen Herausforderung steht, um dieses Ziel zu erreichen. Dies ist jedoch nicht nur ein phantasievoller Wunsch von Wirtschaftswissenschaftlern. Es ist auch das, was die amerikanische Öffentlichkeit in den letzten drei Jahren lautstark gefordert hat.