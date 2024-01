Gubbi AG sichert sich erfahrene Experten für künftige Großprojekte

Die Gubbi AG, Deutschlands einziger Full-Service-Anbieter mit der 360° Gubbi Value Chain für Digital Assets und Blockchain-Projekte, verstärkt ihr Team signifikant. Die Firma plant, 2024 Finanzprojekte im Wert von 400 Millionen Euro in verschiedenen Token-Formaten zu realisieren. Dafür holt sie sich erfahrene Experten wie Matthias Zandanel und Philip Filhol ins Boot.

Matthias Zandanel bringt Blockchain-Kompetenz ein

Matthias Zandanel, ehemaliger CTO und Mitgründer von Coinpanion, stößt als neuer Head of Development zur Gubbi AG. Mit seiner Erfahrung in Softwareentwicklung, internationaler Führung und Blockchain-Technologie wird er das Entwicklungsteam von München aus leiten und ausbauen.

Philip Filhol ergänzt als Experte für Tokenisierungsprojekte

Philip Filhol, ehemals beim Bankhaus Scheich / tradias tätig, verstärkt als Head of Products and Projects das Team der Gubbi AG. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der deutschen Blockchain-Szene wird er die Projektumsetzungen 2024 leiten und neue Emittenten akquirieren.

Aussagen der neuen Teammitglieder

Matthias Zandanel und Philip Filhol äußern sich motiviert über ihre neuen Rollen. Zandanel sieht in Gubbi die Möglichkeit, innovative IT-Systeme und Blockchain-Technologien voranzutreiben. Filhol betont die Chancen für neue Finanzprodukte im Digital Asset Bereich und zielt darauf ab, Gubbi zum Marktführer in Deutschland zu entwickeln.

„Wir sind stolz, schon jetzt zu Beginn des Jahres für unsere Kunden und Großprojekte in 2024, Top Talente für die Gubbi AG gewonnen zu haben. Wir bieten Perspektiven und Entwicklungschancen in einem professionellen Umfeld.“ so Tobias Eckl, CEO der Gubbi AG.

Über Gubbi AG

Gubbi AG kombiniert langjährige Erfahrung aus dem Bank- und Kapitalmarktsektor mit tiefem Technologieverständnis. Die Gründer haben 2022 die Basis geschaffen, um den Digital Asset Markt in Deutschland und Europa grundlegend neuzugestalten. Gubbi AG agiert als Partner der Finanzindustrie und bietet Lösungen für die Strukturierung, Entwicklung und den Vertrieb von Digital Assets.