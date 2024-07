FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen rückt Biodiversität in den Mittelpunkt (mit Bildergalerie)

Nach dem Klimawandel gewinnt in der Finanzbranche das Stichwort Biodiversität als ESG-Thema zunehmend an Bedeutung. Das ist ein zentrales Ergebnis aus dem diesjährigen Marktbericht, den das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) in Berlin vorgestellt hat und war auch vor Ort dominierend.