Hannoversche Leben mit Leistungsupdate bei der Risikolebensversicherung

Die Hannoversche Lebensversicherung optimiert ihre Risikolebensversicherung (RLV) und bietet drei gefragte Aktionsbausteine ab sofort dauerhaft an.

In rund 30 Prozent der Modellfälle über alle Tarife ergeben sich zusätzlich preisliche Verbesserungen. Damit könnten Vermittlerinnen und Vermittler ihre Kunden günstig und vor allem noch flexibler absichern, betont der Versicherer bei der Vorstellung der Neuerungen.

Neu ist die vorgezogene Todesfallleistung im Basis-Tarif: Sie erhöht sich dauerhaft von 25 Prozent auf 100 Prozent bei schwerer Krankheit mit einer Lebenserwartung von weniger als zwölf Monaten.

Des Weiteren erhöht der Versicherer den vorläufigen Versicherungsschutz: Der vorläufige Versicherungsschutz erhöht sich im Basis-Tarif auf bis zu 200.000 Euro, im Plus-Tarif auf bis zu 250.000 Euro und im Exklusiv-Tarif auf bis zu 300.000 Euro. Zudem verlängert sich die Widerrufsfrist von 30 auf nunmehr 60 Tage. Dies sei dauerhaft, betont die Hannoversche Leben.

Neue ist auch der Baustein „Pflegeabsicherung“ in den Tarifvarianten „Plus“ und „Exklusiv“. Die neue Leistung richtet sich an pflegebedürftige Hinterbliebene des Versicherten und sichert diese im Fall der Fälle ab. Die Versicherungssumme erhöht sich um zehn Prozent, wenn die versicherte Person verstirbt und zuvor einen nahen Angehörigen gepflegt hat. Dieser Baustein ist im Plus- und Exklusiv-Tarif enthalten.