Überschussbeteiligungen 2024: Allianz Leben erhöht auf 3,8 Prozent

Überschussbeteiligungen 2024: Alte Leipziger und Ergo Vorsorge heben an, Axa nicht

Der drastische Zinsanstieg an den Kapitalmärkten seit Februar 2022 schlägt sich nun auch in den Überschussbeteiligungen der Lebensversicherer für 2024 nieder. Die Deklarationen steigen teilweise deutlich an.