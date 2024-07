HDI Global eröffnet neue Dependance in Dubai

HDI Global SE setzt seine internationale Expansion fort und hat von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) eine Lizenz zur Eröffnung eines Büros in Dubai erhalten. Diese neue Niederlassung im Dubai International Financial Centre (DIFC) ermöglicht es dem Industrieversicherer, seine finanzielle Stärke und technische Expertise näher an die Kunden im Nahen Osten zu bringen. Geschäftsführer der neuen Dependance wird Willem van Wyk. Der Leiter des Dubai-Büros verfügt über mehr als drei Jahrzehnt Erfahrung in der globalen Versicherungsbranche mit und hat bereits Führungspositionen im Nahen Osten bekleidet.

Van Wyk ist derzeit Regional Market Manager für ASEAN und Australasien. Seit seinem Eintritt bei HDI Global im Jahr 2020 hat er maßgeblich zum profitablen Wachstum des Portfolios im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen. Davor war er in Führungspositionen bei AGCS, Marsh und Commercial Union tätig, darunter als CEO AGCS in Dubai von 2016 bis 2017. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Versicherungsindustrie der Golfregion.

„Der Nahe Osten wird immer wichtiger für die globale Wirtschaft, und der DIFC bietet HDI vielversprechende Wachstumsmöglichkeiten“, kommentiert van Wyk den Schritt nach Dubai. „Wir freuen uns darauf, Makler und Kunden hier mit unserer finanziellen Stärke und einem starken Underwriting-Team zu unterstützen.“

David Hullin, Mitglied des Vorstands von HDI Global, betont, dass die Eröffnung des Büros in Dubai Teil der globalen Wachstumsstrategie für APAC sei. „Der neue Standort bietet uns großartige Möglichkeiten, näher an diesen wichtigen Markt heranzurücken und die Beziehungen zu unseren Maklern und Kunden zu stärken.“

Arif Amiri, CEO der DIFC Authority, begrüßt HDI Global im DIFC und betont die Rolle des Finanzzentrums als dynamischen Marktplatz mit über 100 registrierten Versicherern und versicherungsbezogenen Organisationen.

HDI Global nimmt den Betrieb im dritten Quartal 2024 auf und bietet zunächst Technische Versicherungen sowie Sach- und Feuerversicherungen an. Riziq Ishaq wird den Bereich Sach- und Feuerversicherungen leiten, während John Morrell die Sparte für Technische Versicherungen übernimmt. Beide bringen umfassende Erfahrung und Expertise in ihre neuen Rollen ein.

Mit dieser Führungsspitze wird der Schwerpunkt in Dubai zunächst auf der Bereitstellung von Lösungen für Sach-, Feuer- sowie Technische Versicherungen liegen. Zusätzliche Versicherungssparten sollen das Angebot sukzessive ergänzen.