Hep Solar nimmt Fonds-Solarpark in USA in Betrieb

Der "Solarpark Perendale" des Solarspezialisten Hep Solar hat kürzlich den Meilenstein des Commercial Operation Dates (COD), also die kommerzielle Inbetriebnahme, erreicht und speist damit Solarstrom ins Netz ein. Das Projekt ist mittelbar Bestandteil eines Publikumsfonds.

Abnehmer des gesamten produzierten Stroms ist die Elektrizitätsgenossenschaft Energy United, teilt Hep Solar mit. Der Solarpark Perendale befindet sich demnach im Eigentum des Fonds HEP-Solar USA 2 und ist damit Bestandteil des Publikumsfonds HEP-Solar Portfolio 2. Beide Fonds werden von der HEP Kapitalverwaltung AG verwaltet.

Der Solarpark Perendale befindet sich in Mocksville, North Carolina, auf dem Piedmont-Plateau. Auf einer Fläche von 50 Hektar weisen circa 18.200 Module eine Kapazität von rund 9,8 MWp (DC) auf und versorgen damit rund 1.400 Häuser mit erneuerbarer Energie, so Hep Solar.

Hep Solar hat der Mitteilung zufolge derzeit über 30 Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 1.760 MWp (DC) in den Vereinigten Staaten in der Pipeline. Ebenfalls in North Carolina startete im September der Bau der beiden Parks „Dill“ mit einer Kapazität von rund 13,3 MWp (DC) und „McDowell“ mit einer Kapazität von rund 2,5 MWp (DC). Die Bauarbeiten sollen rund 15 Monate für Dill und etwa elf Monate für McDowell dauern.